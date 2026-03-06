Rendkívüli

Szijjártó Péter: Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!

Késsel fenyegette az idős férfit egy ittas támadó

Egy idős férfit ért támadás a napokban Szegeden, miután egy félreértett helyzet váratlanul agresszióba torkollott. A részeg támadó azt hitte, hogy a férfi lopni próbál egy idős asszonytól, ezért rátámadt, majd késsel is megfenyegette.

2026. 03. 06. 16:06
Egy részeg férfi támadt rá egy idős járókelőre Szegeden március 4-én délután. Az eset akkor történt, amikor a sértett észrevette, hogy egy járókerettel közlekedő idős nőnek az utcán szétszóródott a holmija és segítséget nyújtott neki. A helyszínre érkező ittas férfi azonban félreértelmezte a helyzetet. A gyanú szerint azzal vádolta meg a segítő szándékú járókelőt, hogy el akarja lopni az asszony tárgyait, majd szóváltást követően ököllel arcon ütötte a sértettet – írta az Origo.

Részeg ember támadt az idős férfira
Részeg ember támadt az idős férfira. Fotó: Pexels

Részeg támadó késsel is fenyegetőzött

A részeg férfi a támadás után sem hagyta annyiban az ügyet és a sértettet üldözőbe vette, majd egy késsel is megfenyegette. Az incidens végül nem járt súlyosabb következményekkel, azonban a történtek miatt büntetőeljárás indult. Az ügyben a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint garázdaság bűntette miatt folyik nyomozás.

A Szegedi Járási Ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását. A hatóságok szerint fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, emellett az eljárás meghiúsításának kockázata és a bűnismétlés lehetősége is indokolja a kényszerintézkedést.

A gyanúsított ráadásul többszörös, különös visszaesőnek számít. A letartóztatásról a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája dönt.

A közelmúltban Miskolcon történt egy hasonló eset, amikor határozott fellépéssel védte meg magát egy szolgálatban lévő vasútőr a Tiszai pályaudvar előtt, miután két részeg, agresszíven viselkedő utas rátámadt. 


