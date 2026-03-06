Már nem kell sokat várni az elektromos 3-as BMW-re

Már februárban elkezdődött az új BMW i3 sorozatgyártás előtti próbagyártása a müncheni üzemében, és most az is kiderült, hogy

a típus világpremierje március 18-án lesz.

Akkor láthatjuk majd teljes valójában az elektromos hajtású középkategóriás szedánt, és nem álcázómatricával borítva mint eddig. A típusnak a nevén kívül semmi köze a régi i3-ashoz, a BMW első villanyautójához, amely 2013 és 2022 között készült.

Vígan megy keresztbe az összkerekes is. Fotó: BMW

Az új i3 ugyanis a dedikált „Neue Klasse” elektromos platformra épül, amelyet először a Debrecenben készülő iX3 SUV-ban használt a BMW, míg a szintén 2026-ban érkező, belső égésű motorokkal szerelt 3-as sorozat a mai CLAR architektúra frissített változatánál marad, annak ellenére, hogy kívülről majdnem ugyanúgy fog kinézni, mint az i3-as.

Balra a magyar, jobbra a német Neue Klasse modell. Fotó: BMW

Az i3 hajtásláncai és akkumulátorai az iX3 szabadidő-autóból származnak, de itt a kisebb tömeg és légellenállás miatt még jobb menetteljesítményekre és még nagyobb, 800 km feletti hatótávra lehet számítani. Azt már elárulta a BMW, hogy

az i3 50 xDrive kétmotoros hajtáslánca 469 lóerőt és 645 Nm-t fog leadni,

azt már mi tesszük hozzá, hogy ez az erő körülbelül 4,5 másodperces gyorsuláshoz lesz elég, a végsebességet pedig várhatóan 210 km/h-ban korlátozzák majd. Az 50 xDrive-ot követi később egy belépő szintű, hátsókerék-hajtású verzió, valamint egy erősebb, nehezebb sportváltozat, amely az M részleg első villanyautója lesz.

Lehetne a régi 3-as is ez alapján a kép alapján. Fotó: BMW

A BMW i3 sorozatgyártása 2026 második felében kezdődik, az első példányok ősszel érkezhetnek meg a hazai kereskedésekbe.