Ukrán titkosszolgálati tisztet fogott el a NAV, aranytömböket és pénzt szállítottak

Volkswagen Golf

Hivatalos kép jelent meg a következő Volkswagen Golfról

Várhatóan 2028-ban érkezik a kilencedik generáció, amely belső égésű és elektromos hajtással is elérhető lesz különböző platformokon.

2026. 03. 06. 12:11
Forrás: Volkswagen
Megjelent a kilencedik generációs Volkswagen Golf első hivatalos képe. A német IG Metall szakszervezet által kiadott sziluettképet szerdán mutatták be a Volkswagen dolgozóinak egy találkozón, ahol az autógyártó megerősítette elkötelezettségét a wolfsburgi gyár iránt, amely folytatni fogja a Golf gyártását. Várhatóan 2027 végén mutatják be, de csak 2028-ban kerül forgalomba az új nemzedék, a pletykák szerint belső égésű motorral és tisztán elektromos hajtáslánccal is elérhető lesz.

Bár az egyetlen rendelkezésre álló hivatalos kép csak a sziluettet mutatja meg, az már most látszik, hogy a mai Golf (8.5 generáció) formatervéhez képest hangsúlyosabb a tetőspoiler és a meredekebb a csomagtérfedél. Ezek a módosítások valószínűleg a légellenállás csökkentését célozzák, ami elengedhetetlen az elektromos autó hatékonyságának és a hatótávolságának növeléséhez. A képen valószínűleg az elektromos változat látható, mivel a kerekek távolabb helyezkednek el egymástól, mint a jelenlegi Golfon. Ez a Volkswagen-konszern új SSP architektúrájának (amelyre az elektromos Golf IX épül) az egyik jellemzője, hogy nagyobb belső teret biztosítson. 

Az SSP egy új szoftverarchitektúrát is jelent, amelyet az amerikai Riviannal együttműködve fejlesztett ki a Volkswagen.

Állítólag ez sokkal nagyobb kontrollt tesz lehetővé az autó hardvere felett, és rugalmasabban tehető naprakésszé vezeték nélküli (OTA) frissítések révén. A Rivian például már használt OTA frissítéseket az R1T pickup légrugós felfüggesztésének áthangolására is.

Andreas Mindt, Head of Design, Volkswagen Brand
Andreas Mindt
Fotó: Volkswagen AG

A Volkswagen-konszern formatervezési vezetője, Andreas Mindt korábban azt nyilatkozta, hogy az új Golf végleges formaterve a márka hamarosan megjelenő, megfizethető elektromos autói (ID Polo, ID Cross) valamint a korábbi Golfok, főleg a hetedik generáció alapján készül majd. „A hetedik generáció egyfajta remekmű, mert a történelem összes legjobb Golf-eleme benne van, mégis friss dizájnnak érződik.” Mindt szerint minden jövőbeli Volkswagen-modell fizikai kezelőszervekkel rendelkezik majd olyan kulcsfontosságú funkciókhoz, mint a légkondicionáló és az infotainment rendszer hangereje.

A következő Golf várhatóan 2028-ban jelenik meg. Elektromos változatánaka – amely várhatóan az ID Golf nevet kapja – 

800 voltos elektromos architektúrája és fejlett akkumulátor-technológiája lesz majd,

ami növeli a hatótávolságot és a töltési sebességet. A vadonatúj villanyautó mellett továbbra is kínálnak majd belső égésű motorral hajtott Golfot, bár ez nem vadonatúj modell, hanem a jelenlegi nyolcas Golf jelentősen frissített változata lesz, sokféle hibrid hajtással. Átdolgozzák a formatervét, hogy jobban illeszkedjen a minden ízében vadonatúj ID Golféhoz.

