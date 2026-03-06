António Tajani kormányfő-helyettes, külügyminiszter és Guido Crosetto védelmi miniszter ismertette a római parlamenttel az olasz kormány álláspontját a Közel-Keleten kialakult helyzetről. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Olaszország szövetséges marad, de elhatárolódik a közvetlen katonai részvételtől, és a diplomáciai megoldást részesíti előnyben.
Olaszország segíti az Öböl menti országokat és Ciprust
Giorgia Meloni leszögezte, hogy Olaszország nem vesz részt az Irán elleni katonai akcióban. A római parlamentben többségi döntés született, hogy az USA továbbra is használhatja az olaszországi katonai bázisokat, de egy Irán elleni támadó hadművelet végrehajtásához az olasz parlament jóváhagyása szükséges. Az ellenzék más álláspontot képvisel, ők megtiltanák az amerikaiaknak a támaszpont használatát.
A csütörtöki parlamenti ülésen az iráni konfliktussal és a közel-keleti válsággal kapcsolatos határozatot fogadtak el, melyet a kormánytöbbség nyújtott be.
A határozat szerint Olaszország légvédelmi támogatást nyújt az Öböl menti országoknak és a térségben állomásozó olasz csapatoknak. Továbbá katonai eszközökkel, vélhetően egy hadihajóval segítik Ciprus védelmét az iráni fenyegetéssel szemben.
Arról is döntöttek, hogy engedélyezik a Sigonella és az Aviano katonai bázisok amerikai használatát, de ez alapvetően kiképzési és logisztikai tevékenységre vonatkozik. Közvetlen támadó hadművelet végrehajtásához az Egyesült Államoknak külön formális engedélyt kell kérnie Olaszországtól.
Ugyanakkor az ellenzéki pártok véleménye jelentősen eltér, ők megtiltanák, hogy az amerikai haderő az olasz bázisokat Irán ellen használja fel. Attól tartanak, hogy a konfliktus közvetlen részesévé teszik Olaszországot.
Giorgia Meloni miniszterelnök leszögezte, hogy Olaszország nem áll háborúban, és nem is lép be a háborúba.
A kormányfő aggasztónak nevezte a közel-keleti konfliktust annak esetleges olaszországi következményei miatt. Meloni rámutatott: jelentős számú olasz közösség él és dolgozik a térségben, több mint kétezer olasz katona szolgál az érintett államokban. Egyúttal kiemelte: Róma számára a térség az áru- és energiaellátás miatt is kulcsfontosságú. A fenti intézkedések a térségben tartózkodó olasz katonák és állampolgárok biztonságát is szolgálják.
Giorgia Meloni miniszterelnök az olasz sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy Olaszország nem áll hadban Iránnal és nem is fog belépni a háborúba. A kormányfő elsősorban az olaszokat kívánta megnyugtatni a közel-keleti konfliktus felerősödése miatt. Beszámolt arról, hogy a
kormány célja az eszkaláció elkerülése, semmiképpen sem kívánnak hadviselő féllé válni, ugyanakkor azon dolgoznak, hogy a családokat megóvják a konfliktus gazdasági következményeitől.
Tájékoztatott arról is, hogy az Egyesült Államok mindeddig nem kérte az olaszországi bázisok támadó műveletekre való használatát. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ha érkezne ilyen kérés, arról a kormánynak a parlamenttel kellene egyeztetnie. Ez abból a szempontból fontos, hogy az ellenzék nem támadhatja tovább a kormányt, hogy háborús politikát folytat, mivel az engedélyhez a parlament felhatalmazása szükséges. Meloni arról is tájékoztatott, hogy az olasz biztonsági szolgálatok és a terrorellenes szervezetek folyamatosan ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet, mivel a közel-keleti válság felerősítette a dzsihadista fenyegetettséget.
Borítókép: Giorgia Meloni (Fotó: AFP)
