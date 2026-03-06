Rendkívüli

A Tiszához köthető ügyvédi iroda képviseli az aranykonvojjal elfogott ukránokat

Giorgia MeloniIránOlaszországAmerika

Olaszország segíti az Öböl menti országokat és Ciprust

Giorgia Meloni leszögezte, hogy Olaszország nem vesz részt az Irán elleni katonai akcióban. A római parlamentben többségi döntés született, hogy az USA továbbra is használhatja az olaszországi katonai bázisokat, de egy Irán elleni támadó hadművelet végrehajtásához az olasz parlament jóváhagyása szükséges. Az ellenzék más álláspontot képvisel, ők megtiltanák az amerikaiaknak a támaszpont használatát.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 03. 06. 19:31
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

António Tajani kormányfő-helyettes, külügyminiszter és Guido Crosetto védelmi miniszter ismertette a római parlamenttel az olasz kormány álláspontját a Közel-Keleten kialakult helyzetről. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Olaszország szövetséges marad, de elhatárolódik a közvetlen katonai részvételtől, és a diplomáciai megoldást részesíti előnyben. 

Meloni: Olaszország nem vesz részt az iráni konlfiktusban (Fotó: AFP)
Meloni: Olaszország nem vesz részt az iráni konfliktusban (Fotó: AFP)

A csütörtöki parlamenti ülésen az iráni konfliktussal és a közel-keleti válsággal kapcsolatos határozatot fogadtak el, melyet a kormánytöbbség nyújtott be.

A határozat szerint Olaszország légvédelmi támogatást nyújt az Öböl menti országoknak és a térségben állomásozó olasz csapatoknak. Továbbá katonai eszközökkel, vélhetően egy hadihajóval segítik Ciprus védelmét az iráni fenyegetéssel szemben.

Arról is döntöttek, hogy engedélyezik a Sigonella és az Aviano katonai bázisok amerikai használatát, de ez alapvetően kiképzési és logisztikai tevékenységre vonatkozik. Közvetlen támadó hadművelet végrehajtásához az Egyesült Államoknak külön formális engedélyt kell kérnie Olaszországtól. 

Ugyanakkor az ellenzéki pártok véleménye jelentősen eltér, ők megtiltanák, hogy az amerikai haderő az olasz bázisokat Irán ellen használja fel. Attól tartanak, hogy a konfliktus közvetlen részesévé teszik Olaszországot. 

Giorgia Meloni miniszterelnök leszögezte, hogy Olaszország nem áll háborúban, és nem is lép be a háborúba.

A kormányfő aggasztónak nevezte a közel-keleti konfliktust annak esetleges olaszországi következményei miatt. Meloni rámutatott: jelentős számú olasz közösség él és dolgozik a térségben, több mint kétezer olasz katona szolgál az érintett államokban. Egyúttal kiemelte: Róma számára a térség az áru- és energiaellátás miatt is kulcsfontosságú. A fenti intézkedések a térségben tartózkodó olasz katonák és állampolgárok biztonságát is szolgálják.

Giorgia Meloni miniszterelnök az olasz sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy Olaszország nem áll hadban Iránnal és nem is fog belépni a háborúba. A kormányfő elsősorban az olaszokat kívánta megnyugtatni a közel-keleti konfliktus felerősödése miatt. Beszámolt arról, hogy a

kormány célja az eszkaláció elkerülése, semmiképpen sem kívánnak hadviselő féllé válni, ugyanakkor azon dolgoznak, hogy a családokat megóvják a konfliktus gazdasági következményeitől. 

Tájékoztatott arról is, hogy az Egyesült Államok mindeddig nem kérte az olaszországi bázisok támadó műveletekre való használatát. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ha érkezne ilyen kérés, arról a kormánynak a parlamenttel kellene egyeztetnie. Ez abból a szempontból fontos, hogy az ellenzék nem támadhatja tovább a kormányt, hogy háborús politikát folytat, mivel az engedélyhez a parlament felhatalmazása szükséges. Meloni arról is tájékoztatott, hogy az olasz biztonsági szolgálatok és a terrorellenes szervezetek folyamatosan ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet, mivel a közel-keleti válság felerősítette a dzsihadista fenyegetettséget.

Borítókép: Giorgia Meloni (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektüntetés

Az ukrajnai követség előtt

Bayer Zsolt avatarja

Itt vagyunk. Mert itt kell lennünk…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu