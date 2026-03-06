Olaszország segíti az Öböl menti országokat és Ciprust

A csütörtöki parlamenti ülésen az iráni konfliktussal és a közel-keleti válsággal kapcsolatos határozatot fogadtak el, melyet a kormánytöbbség nyújtott be.

A határozat szerint Olaszország légvédelmi támogatást nyújt az Öböl menti országoknak és a térségben állomásozó olasz csapatoknak. Továbbá katonai eszközökkel, vélhetően egy hadihajóval segítik Ciprus védelmét az iráni fenyegetéssel szemben.

Arról is döntöttek, hogy engedélyezik a Sigonella és az Aviano katonai bázisok amerikai használatát, de ez alapvetően kiképzési és logisztikai tevékenységre vonatkozik. Közvetlen támadó hadművelet végrehajtásához az Egyesült Államoknak külön formális engedélyt kell kérnie Olaszországtól.

Ugyanakkor az ellenzéki pártok véleménye jelentősen eltér, ők megtiltanák, hogy az amerikai haderő az olasz bázisokat Irán ellen használja fel. Attól tartanak, hogy a konfliktus közvetlen részesévé teszik Olaszországot.

Giorgia Meloni miniszterelnök leszögezte, hogy Olaszország nem áll háborúban, és nem is lép be a háborúba.

A kormányfő aggasztónak nevezte a közel-keleti konfliktust annak esetleges olaszországi következményei miatt. Meloni rámutatott: jelentős számú olasz közösség él és dolgozik a térségben, több mint kétezer olasz katona szolgál az érintett államokban. Egyúttal kiemelte: Róma számára a térség az áru- és energiaellátás miatt is kulcsfontosságú. A fenti intézkedések a térségben tartózkodó olasz katonák és állampolgárok biztonságát is szolgálják.