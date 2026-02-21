Óriási a feszültség Meloni és Macron között

Éles feszültség alakult ki Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök között, amelyet egy franciaországi antifa csoport által elkövetett támadás váltott ki. Giorgia Meloni a közösségi médiában „egész Európa fájó sebének” nevezte egy szélsőbaloldali csoport által meggyilkolt 23 éves fiatalember halálát. Meloni a rövid üzenetben figyelmeztetett, hogy sajnálatos módon egyre több országban is tapasztalható a politikai gyűlölet terjedése.

Meloni a hírek szerint megdöbbent Macron szavain

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Emmanuel Macron francia elnök elutasítóan reagált Giorgia Meloni kijelentéseire, mivel azokat a francia belügyekbe való beavatkozásként értékelte. Úgy fogalmazott: „a nacionalisták mindig elsőként nyilvánítanak véleményt arról, ami másoknál történik”. Macron felszólította Melonit, hogy ne kommentálja a más országokban történő eseményeket, foglalkozzon inkább saját hazájával.