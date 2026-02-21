Óriási a feszültség Meloni és Macron között

Éles feszültség alakult ki Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök között, amelyet egy franciaországi antifa csoport által elkövetett támadás váltott ki. Giorgia Meloni a közösségi médiában „egész Európa fájó sebének” nevezte egy szélsőbaloldali csoport által meggyilkolt 23 éves fiatalember halálát. Meloni a rövid üzenetben figyelmeztetett, hogy sajnálatos módon egyre több országban is tapasztalható a politikai gyűlölet terjedése.
Emmanuel Macron francia elnök elutasítóan reagált Giorgia Meloni kijelentéseire, mivel azokat a francia belügyekbe való beavatkozásként értékelte. Úgy fogalmazott: „a nacionalisták mindig elsőként nyilvánítanak véleményt arról, ami másoknál történik”. Macron felszólította Melonit, hogy ne kommentálja a más országokban történő eseményeket, foglalkozzon inkább saját hazájával.
A francia elnök reakciója tovább mélyítette a már korábban is igen feszült diplomáciai kapcsolatot a két európai vezető között. Az olasz miniszterelnöki hivatal megdöbbenéssel válaszolt Macron támadó kijelentésére. Hangsúlyozták, hogy Meloni szavai a francia nép iránti részvétnek adtak hangot, mely nem minősül a belügyekbe való beavatkozásnak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!