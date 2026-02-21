Giorgia Melonidiplomáciai botrányEmmanuel Macron

Óriási a feszültség Meloni és Macron között

Diplomáciai feszültség alakult ki Róma és Párizs között az antifa támadás ügye miatt. Giorgia Meloni együttérzését fejezte ki a meggyilkolt jobboldali aktivista családjának, Emmanuel Macron azonban az olasz miniszterelnök üzenetét belpolitikai beavatkozásként értékelte.

Jánosi Dalma
2026. 02. 21. 3:00
Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
Éles feszültség alakult ki Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök között, amelyet egy franciaországi antifa csoport által elkövetett támadás váltott ki. Giorgia Meloni a közösségi médiában „egész Európa fájó sebének” nevezte egy szélsőbaloldali csoport által meggyilkolt 23 éves fiatalember halálát. Meloni a rövid üzenetben figyelmeztetett, hogy sajnálatos módon egyre több országban is tapasztalható a politikai gyűlölet terjedése. 

Meloni a hírek szerint megdöbbent Macron szavain 
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Emmanuel Macron francia elnök elutasítóan reagált Giorgia Meloni kijelentéseire, mivel azokat a francia belügyekbe való beavatkozásként értékelte. Úgy fogalmazott: „a nacionalisták mindig elsőként nyilvánítanak véleményt arról, ami másoknál történik”. Macron felszólította Melonit, hogy ne kommentálja a más országokban történő eseményeket, foglalkozzon inkább saját hazájával. 

A francia elnök reakciója tovább mélyítette a már korábban is igen feszült diplomáciai kapcsolatot a két európai vezető között. Az olasz miniszterelnöki hivatal megdöbbenéssel válaszolt Macron támadó kijelentésére. Hangsúlyozták, hogy Meloni szavai a francia nép iránti részvétnek adtak hangot, mely nem minősül a belügyekbe való beavatkozásnak.

Az olasz miniszterelnök a SkyTg24 műsorában később részletesebben is reagált a kialakult konfliktusra. Kifejtette, hogy váratlanul érte és megdöbbentette Emmanuel Macron bírálata, mivel álláspontja szerint megjegyzése nem kifejezetten Franciaországnak szólt, hanem a nyugati demokráciákban tapasztalható politikai polarizáció általános veszélyeire hívta fel a figyelmet.

Meloni hangsúlyozta, hogy Charlie Kirk gyilkosság kapcsán tett korábbi észrevételei sem a belügyekbe való beavatkozást szolgálták, hanem a vezetői felelősségvállalást sürgették a közbeszéd elmérgesedése ellen. Emlékeztetett az Olaszországban „ólomévek” néven ismert időszakra, amikor szélsőbaloldali csoportok terrormerényleteket hajtottak végre. Megjegyezte, hogy Franciaország számára sem ismeretlen ez az időszak, hiszen korábban számos Vörs Brigád aktivistának nyújtott menedéket. 

Meloni végül visszautasította Macron vádaskodását. Úgy fogalmazott, hogy a valódi ellentmondásnak az minősül, amikor külföldről akarják felügyelni egy demokratikusan megválasztott kormány jogállamiságát. 

Macron támadása több francia politikus kritikáját is kiváltotta. Marion Marechal az Identitás és Szabadság párt elnöke szerint „egyértelmű, hogy Emmanuel Macronnak nincs meg az alapvető politikai kultúrája ahhoz, hogy megértse, Olaszországban nagy visszhangot kelt a politikai erőszak kérdése és egy fiatal jobboldali politikus meggyilkolása”. Bruno Retailleau, a Republikánus Párt vezetője pedig megköszönte Girgia Meloni együttérző szavait.

Borítókép: Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke (Fotó: AFP)

