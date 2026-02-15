antifa támadásFranciaországszélsőbaloldalMarine Le Pen

Elemző: Európában ma már fényes nappal meggyilkolhatnak valakit azért, mert a politikai spektrum jobb oldalán áll + videók

Megrázta Franciaországot az a szélsőbaloldali támadás, amelynek következtében életét vesztette egy fiatal konzervatív diák. Az antifa szélsőségesek zavargásokkal bojkottálták Marine Le Pen rendezvényét is. Mindezt azután, hogy Lyonban megölték a 23 éves hazafit. Lesben álltak és agyonverték, miközben nőket védett a baloldali gyűlölködéstől. Joey Mannarino, befolyásos amerikai konzervatív politikai elemző szerint Európában ma már fényes nappal meggyilkolhatnak valakit azért, mert a politikai spektrum jobb oldalán áll.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 13:53
Megrázta Franciaországot az antifa támadás Forrás: AFP
Több mint negyven antifa-tag agyonvert egy fiatal francia konzervatívot – írta az X-oldalán közzétett bejegyzésében Mario Nawfal véleményvezér, aki megdöbbentő videót osztott meg a támadásról. Emmanuel Macron elnök szombaton a közösségi médiában elítélte a „példátlan erőszakot”, és „nyugalomra, önmérsékletre és tiszteletre” szólított fel. Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés nemzetgyűlési frakcióvezetője a „szélsőbaloldali milíciák” terroristává minősítését szorgalmazta. 

Az Antifa szélsőségesek zavargásokkal bojkottálták Marine Le Pen rendezvényét is
Az antifa szélsőségesek zavargásokkal bojkottálták Marine Le Pen rendezvényét is (Fotó: AFP)

Megrázta Franciaországot az antifa támadás

A lyoni ügyészség is megerősítette a 23 éves fiatal halálhírét, és közölte: az eljárást halált okozó, súlyos testi sértés gyanújával viszik tovább. A brutális támadás csütörtökön este, fél nyolc tájban történt. Quentin D., egy lyoni konzervatív fiatal eszméletlen állapotban feküdt a Saone folyó partján, az óvárosban, a Quai Fulchiron közelében, amikor a mentők a helyszínre érkeztek. 

A hatóságokat a vele lévő, könnyebb sérüléseket szenvedett barát riasztotta, aki arról számolt be, hogy a belvárosban érte őket támadás.

A fiatalt az Édouard Herriot kórházba vitték, ahol az orvosok végül megállapították az agyhalál beálltát.

A Le Figaro szerint Quentin egy körülbelül tizenöt fős csoport tagjaként informális rendészeti feladatokat látott el a Sciences Po Lyon intézet közelében, ahol Rima Hassan, a szélsőbaloldali LFI (Engedetlen Franciaország) EP-képviselője tartott beszédet. A Nemesis-csoport, amely a francia nők védelmében lépett fel az illegális migrációval szemben, tiltakozott a konferencia ellen, és transzparenst feszített ki, ami miatt baloldali szélsőséges, antifa militánsok tucatjai támadtak rá az aktivistákra, és addig üldözték őket, amíg utol nem érték Quentint és társát, akiket aztán 

könyörtelenül összevertek.

A Nemesis beszámolója szerint körülbelül harminc „antifasiszta teperte le és súlyosan megverte, majd holtan hagyta az utcán.” 

Jean-Luc Mélenchon nem volt hajlandó elítélni az erőszakot, és ehelyett megpróbálta szélsőbaloldali pártját a jobboldali erőszak áldozataként beállítani.

Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés nemzetgyűlési frakcióvezetője a „szélsőbaloldali milíciák” terroristává minősítését szorgalmazta. A BreitBart beszámolója szerint Marine Le Pen azt mondta : 

Miután hősiesen kapaszkodott az életbe, Quentin végül kilehelte a lelkét. Családjának és mindazoknak, akiket ez a szörnyű megpróbáltatás összetört, a legmélyebb együttérzésemet küldöm. A gyermek elvesztésének felfoghatatlan fájdalmát nem tetézheti a lincselésért felelős barbárok elviselhetetlen büntetlensége. Az igazságszolgáltatás dolga lesz, hogy a lehető legszigorúbban ítélje meg és büntesse meg ezt a példátlan erőszakos bűncselekményt.

Az antifa szélsőségesek zavargásokkal bojkottálták Marine Le Pen rendezvényét is. Mindezt azután, hogy Lyonban megöltek egy 23 éves hazafit: Quentint. Lesben álltak és agyonverték, miközben nőket védett a baloldali gyűlölködéstől. 

Jordan Bardella a „teljes politikai osztály mozgósítását”, és a támadást elkövető Fiatal Gárda feloszlatását kérte.

Joey Mannarino, befolyásos amerikai konzervatív politikai elemző szerint 

Európában ma már fényes nappal meggyilkolhatnak valakit azért, mert a politikai spektrum jobb oldalán áll.

Antifák támadtak meg olasz rendőröket Torinóban

Súlyos erőszakba torkollott egy torinói tüntetés is, amelyet egy szélsőbaloldali központ bezárása miatt szerveztek. Az összecsapások során több mint száz rendőr megsérült, közülük sokakat kórházba kellett szállítani, miután a torinói tüntetők kövekkel és petárdákkal támadták meg őket. 

Borítókép: Közel kétszáz ember, köztük antifasiszta aktivisták tüntettek Grenoble városában (Fotó: AFP)

