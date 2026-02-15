Elemző: Európában ma már fényes nappal meggyilkolhatnak valakit azért, mert a politikai spektrum jobb oldalán áll + videók

Több mint negyven antifa-tag agyonvert egy fiatal francia konzervatívot – írta az X-oldalán közzétett bejegyzésében Mario Nawfal véleményvezér, aki megdöbbentő videót osztott meg a támadásról. Emmanuel Macron elnök szombaton a közösségi médiában elítélte a „példátlan erőszakot”, és „nyugalomra, önmérsékletre és tiszteletre” szólított fel. Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés nemzetgyűlési frakcióvezetője a „szélsőbaloldali milíciák” terroristává minősítését szorgalmazta.

Az antifa szélsőségesek zavargásokkal bojkottálták Marine Le Pen rendezvényét is (Fotó: AFP)

Megrázta Franciaországot az antifa támadás

A lyoni ügyészség is megerősítette a 23 éves fiatal halálhírét, és közölte: az eljárást halált okozó, súlyos testi sértés gyanújával viszik tovább. A brutális támadás csütörtökön este, fél nyolc tájban történt. Quentin D., egy lyoni konzervatív fiatal eszméletlen állapotban feküdt a Saone folyó partján, az óvárosban, a Quai Fulchiron közelében, amikor a mentők a helyszínre érkeztek.

A hatóságokat a vele lévő, könnyebb sérüléseket szenvedett barát riasztotta, aki arról számolt be, hogy a belvárosban érte őket támadás.

A fiatalt az Édouard Herriot kórházba vitték, ahol az orvosok végül megállapították az agyhalál beálltát.