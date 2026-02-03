Antifák támadtak meg olasz rendőröket Torinóban + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, csatatérré változtak a torinói utcák, több mint száz rendőr sérült meg a hétvégén a szélsőbaloldal által szervezett összecsapásokban. Az egyenruhásokat kövekkel, petárdákkal és kalapáccsal támadták meg. Az olasz miniszterelnök azt kérte, az ügyészségektől, hogy gyilkossági kísérlet vádjával vizsgálják az elkövetők ügyeit, ne testi sértéssel.
Brutális jelenetek jellemezték a hétvégi tüntetést, amelyet a szélsőbaloldali Askatasuna irodájának bezárása miatt szerveztek Torinóban. Az erőszakos tüntetők, bosszút hirdettek a központ megszüntetése miatt és összeverekedtek a rendőrökkel. Az utcai harcban több mint száz rendőr sérült meg. Közülük 29 egyenruhást szállítottak korházba. Az egyik rendőrt dühöngő tüntetők egy csoportja botokkal és kalapácsokkal ütötték, illetve a földön rugdosták.
