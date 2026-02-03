Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

Torino

Antifák támadtak meg olasz rendőröket Torinóban + videó

Súlyos erőszakba torkollott egy torinói tüntetés, amelyet egy szélsőbaloldali központ bezárása miatt szerveztek. Az összecsapások során több mint száz rendőr megsérült, közülük sokakat kórházba kellett szállítani, miután a torinói tüntetők kövekkel és petárdákkal támadták meg őket. Az olasz kormány a történtek után szigorú fellépést sürget.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 11:10
Több mint száz olasz rendőr sérült meg a hétvégi tüntetéseken Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, csatatérré változtak a torinói utcák, több mint száz rendőr sérült meg a hétvégén a szélsőbaloldal által szervezett összecsapásokban. Az egyenruhásokat kövekkel, petárdákkal és kalapáccsal támadták meg. Az olasz miniszterelnök azt kérte, az ügyészségektől, hogy gyilkossági kísérlet vádjával vizsgálják az elkövetők ügyeit, ne testi sértéssel. 

A torinói tüntetők kövekkel és petárdákkal támadták meg a rendőröket
Fotó: AFP

Brutális jelenetek jellemezték a hétvégi tüntetést, amelyet a szélsőbaloldali Askatasuna irodájának bezárása miatt szerveztek Torinóban. Az erőszakos tüntetők, bosszút hirdettek a központ megszüntetése miatt és összeverekedtek a rendőrökkel. Az utcai harcban több mint száz rendőr sérült meg. Közülük 29 egyenruhást szállítottak korházba. Az egyik rendőrt dühöngő tüntetők egy csoportja botokkal és kalapácsokkal ütötték, illetve a földön rugdosták. 

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy a megmozdulás elkezdése előtt több mint nyolcszáz személyt vizsgáltak át a városban a hatóságok, 50 személyt utasítottak ki Torinóból, akik között külföldről érkezett radikális aktivisták is voltak. Ha nem lettek volna átfogó ellenőrzések, akkor nagy valószínűséggel több áldozat lett volna – jelezte a belügyi tárca vezetője. 

Az elemzők úgy vélik, hogy ugyanazok az antifák támadták meg a rendőrt Torinóban kalapáccsal, akik Magyarországon három évvel ezelőtt életveszélyes sérüléseket okoztak találomra kiválasztott járókelőknek.  2023 februárjában, a szélsőbaloldali antifa csoportok tagjai összehangolt támadássorozatot hajtottak végre Budapesten. Összesen öt brutális utcai támadás történt, amelyekben kilenc embert bántalmaztak, közülük négyen súlyosan megsérültek. A támadók hátulról, csoportosan rontottak rá olyan járókelőkre, a verésekhez viperát, gumikalapácsot és paprikaspray-t használtak. A magyar hatóságok 18 gyanúsítottat azonosítottak, köztük az olasz származású Ilaria Salist, aki több mint egy évet töltött magyar börtönben. 2024-ben a Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége szélsőbaloldali párt a budapesti börtönből az európai parlamentbe juttatta. Ezáltal mentelmi jogot szerzett.  

Az szélsőbaloldali képviselő a közösségi médiában közzétett bejegyzésben jelezte, hogy támogatja a torinói megmozdulást. Salis azt írta: nagyon sajnálja, hogy nem lehet jelen a felvonuláson, de helyesnek tartja a kormány elnyomása elleni felvonulást, és támogatja a szélsőségeseket. A későbbiekben azonban nem kommentálta a rendőrök ellen elkövetett súlyos agressziót.  

A közösségi médiában számos olyan bejegyzés jelent meg, amely Ilaria Salist is felelősségre vonja a torinói erőszakért. Isabella Tovaglieri a Liga európai parlamenti képviselője szerint Salis bűnrészes. Egy nappal a súlyos erőszak elkövetése óta még mindig nem nyilvánított együttérzést, azon rendőrtiszt iránt, akit az általa lelkesített szélsőbaloldaliak vertek meg. Ez a bűnrészesség nagyon súlyos formája, hiszen egy EP-képviselőnek az államot és a demokráciát kellene képviselnie nem pedig azokat, akik aláásásán dolgoznak.  

Az Olasz Testvérek kormánypárt egy bejegyzésben kommentálta Ilaria Salis lelkesítő támogatását. A Salis által emlegetett társadalmi küzdelmek összecsapásokba, erőszakba, pusztításokba fordultak át, a tiltakozók rendőröket sebesítettek meg. Ki tudja, hogy Ilaria szíve mélyén még mindig ott van velük, vagy eltávolodik korábbi bajtársaitól? – teszi fel a kérdést a legnagyobb kormánypárt a közösségi médiában.  

A csoportban nyers erőszakkal megtámadott rendőr nagyon hasonlít ahhoz, ahogyan Salis és bandája nekiment egy vélt fasisztának Budapesten. Ugyanaz a módszer. Ki tudja, hogy Fratoiani és Bonelli kit indít ezek közül majd a választásokon? – írja ez a felhasználó. 

Az egyik felhasználó szarkasztikusan csak annyit jegyzett meg: 

sajnálhatta Ilaria Salis, hogy nem vehetett részt a verekedésben.

Borítókép: Több mint száz olasz rendőr sérült meg a hétvégi tüntetéseken (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

