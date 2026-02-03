Antifák támadtak meg olasz rendőröket Torinóban + videó

Az szélsőbaloldali képviselő a közösségi médiában közzétett bejegyzésben jelezte, hogy támogatja a torinói megmozdulást. Salis azt írta: nagyon sajnálja, hogy nem lehet jelen a felvonuláson, de helyesnek tartja a kormány elnyomása elleni felvonulást, és támogatja a szélsőségeseket. A későbbiekben azonban nem kommentálta a rendőrök ellen elkövetett súlyos agressziót.

Purtroppo oggi non riesco a essere a #Torino, ma con il cuore sono lì con voi.

Rispondere agli attacchi repressivi del Governo rilanciando sull’allargamento delle lotte sociali è la strada giusta da percorrere insieme – a Torino e in tutta Italia.

Buona manifestazione a tutte!… pic.twitter.com/dy19QupCmy — Ilaria Salis (@SalisIlaria) January 31, 2026

A közösségi médiában számos olyan bejegyzés jelent meg, amely Ilaria Salist is felelősségre vonja a torinói erőszakért. Isabella Tovaglieri a Liga európai parlamenti képviselője szerint Salis bűnrészes. Egy nappal a súlyos erőszak elkövetése óta még mindig nem nyilvánított együttérzést, azon rendőrtiszt iránt, akit az általa lelkesített szélsőbaloldaliak vertek meg. Ez a bűnrészesség nagyon súlyos formája, hiszen egy EP-képviselőnek az államot és a demokráciát kellene képviselnie nem pedig azokat, akik aláásásán dolgoznak.

Sono passate 24 ore dalla terribile notizia dell’agente pestato da un branco di terroristi conigli dei centri sociali, gli stessi che poche ore prima la mia collega in Parlamento europeo Ilaria Salis aveva sostenuto con grande entusiasmo su Facebook.



Da allora, silenzio stampa.… pic.twitter.com/17O9k5u3R4 — Isabella Tovaglieri (@isatovaglieri) February 1, 2026

Az Olasz Testvérek kormánypárt egy bejegyzésben kommentálta Ilaria Salis lelkesítő támogatását. A Salis által emlegetett társadalmi küzdelmek összecsapásokba, erőszakba, pusztításokba fordultak át, a tiltakozók rendőröket sebesítettek meg. Ki tudja, hogy Ilaria szíve mélyén még mindig ott van velük, vagy eltávolodik korábbi bajtársaitól? – teszi fel a kérdést a legnagyobb kormánypárt a közösségi médiában.