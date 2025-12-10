Rendkívüli

Rendkívüli időpontban rendkívüli Kormányinfó – Kövesse nálunk élőben!

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Ilaria Salis EP-asszisztense is egy börtönviselt, szélsőbaloldali aktivista

Ilaria Salis EP-asszisztense is egy börtönviselt, szélsőbaloldali aktivista

Susánszky Mátyás
2025. 12. 10. 6:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Susánszky Mátyás Pesti Srácok: „Érdemes megkapargatni Mattia Tombolini háttértörténetét is, hiszen nem lehet véletlen, hogy épp Ilaria Salis válassza maga mellé asszisztensnek az EP-ben. Az Il Giornale egy korábbi cikkében próbálkozott meg felderíteni a baloldali aktivista Tombilini múltját. Tombolinit például négy hónapos börtönbüntetésre ítélték egy jobboldali polgármester elleni rágalmazási perben, de máskülönben is előszeretettel oszt meg politikusok elleni erőszakos tartalmakat. Például annak a Giorgia Melonit mímelő bábunak a felgyújtásáról, amelyre egyszerűen csak annyit írtak: Lángolj, ribanc! De Tombolini olyan fotókat is szívesen tesz közzé, amelyeken rendőröket vernek. Salis asszisztense emellett több könyv szerzője is. Az egyikben például azt fejtegeti, hogy graffitik a szólásszabadság részei, és le kell számolni a konzervatív városkép-szemlélettel. Tombolini máig rendszeres résztvevője szélsőbaloldali tüntetéseknek. Ami különösen pikáns, hogy részt vehetett a 2014 februári római szélsőbaloldali zavargásokban is, ami miatt előzetes letartóztatásba is kerülhetett. A névazonosság kérdésére Tombolini annak ellenére nem reagált, hogy ez akár az Európai Parlamentben betöltött munkájára is hatással lehet. Tombolini példája mindenesetre rámutat, milyen rendszerszintű hálózatban működik a szélsőbaloldal különböző szervezeteken, de akár kiadókon keresztül is. És hogy hogyan bukkanhatnak fel egyes szereplői a legkülönbözőbb fontos területeken, pozíciókban, egy könyvkiadó élén éppúgy, ahogy az Európai Parlamentben, és így hogyan segíthetik, támogathatják egymást. Álcájuk pedig a náciveszély, egy kitalált fasiszta szervezet elleni küzdelem, amely a valóságban nem létezik, ellentétben a szélsőbaloldalival, amely mindenhová betelepszik és rombol észrevétlenül.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekjog

A jog rabságában

Kondor Katalin avatarja

A jogot tisztelő és komolyan vevő ember csak csodálkozik, s nem érti mi folyik itt. Hogy is értené?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.