Ilaria Salis EP-asszisztense is egy börtönviselt, szélsőbaloldali aktivista

Susánszky Mátyás Pesti Srácok: „Érdemes megkapargatni Mattia Tombolini háttértörténetét is, hiszen nem lehet véletlen, hogy épp Ilaria Salis válassza maga mellé asszisztensnek az EP-ben. Az Il Giornale egy korábbi cikkében próbálkozott meg felderíteni a baloldali aktivista Tombilini múltját. Tombolinit például négy hónapos börtönbüntetésre ítélték egy jobboldali polgármester elleni rágalmazási perben, de máskülönben is előszeretettel oszt meg politikusok elleni erőszakos tartalmakat. Például annak a Giorgia Melonit mímelő bábunak a felgyújtásáról, amelyre egyszerűen csak annyit írtak: Lángolj, ribanc! De Tombolini olyan fotókat is szívesen tesz közzé, amelyeken rendőröket vernek. Salis asszisztense emellett több könyv szerzője is. Az egyikben például azt fejtegeti, hogy graffitik a szólásszabadság részei, és le kell számolni a konzervatív városkép-szemlélettel. Tombolini máig rendszeres résztvevője szélsőbaloldali tüntetéseknek. Ami különösen pikáns, hogy részt vehetett a 2014 februári római szélsőbaloldali zavargásokban is, ami miatt előzetes letartóztatásba is kerülhetett. A névazonosság kérdésére Tombolini annak ellenére nem reagált, hogy ez akár az Európai Parlamentben betöltött munkájára is hatással lehet. Tombolini példája mindenesetre rámutat, milyen rendszerszintű hálózatban működik a szélsőbaloldal különböző szervezeteken, de akár kiadókon keresztül is. És hogy hogyan bukkanhatnak fel egyes szereplői a legkülönbözőbb fontos területeken, pozíciókban, egy könyvkiadó élén éppúgy, ahogy az Európai Parlamentben, és így hogyan segíthetik, támogathatják egymást. Álcájuk pedig a náciveszély, egy kitalált fasiszta szervezet elleni küzdelem, amely a valóságban nem létezik, ellentétben a szélsőbaloldalival, amely mindenhová betelepszik és rombol észrevétlenül.”