Fejre húzzuk, jobb kedvünk lesz? A fogyasztói agyingerlők fura világa

Headset, ami napi 20 perc használattal javítja a koncentrációt, a hangulatot, szabályozza a stresszt. Nem ez az első.

Bíró Zoltán István
2026. 03. 19. 14:01
Forrás: Mave Health
Az elmúlt években folyamatosan bukkantak fel startupok, amelyek depressziót, menstruációs fájdalmakat, PMS-t, szorongást vagy éppen álmatlanságot ígértek kezelni olyan viselhető eszközök használatával, amelyek elektromos, mágneses vagy ultrahangos jeleket alkalmaznak az agy stimulálására.

A Mave Health amerikai–indiai neurotechnológiai vállalat azt állítja 495 dolláros, nemrégiben piacra dobott, viselhető headsetjéről, hogy mindössze napi 20 perc alatt javítja a koncentrációt és a hangulatot, valamint szabályozza a stresszt.

A viselhető eszközt nem orvostechnikai eszközként árusítják, így a cégnek nem kell engedélyt kérnie az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságától (FDA) az amerikai értékesítéshez.
Dhawal Jain 2023-ban alapította a céget egyetemi évfolyamtársaival, Jai Sharmával és Aman Kumarral. Elmondása szerint lakótársa menyasszonyának öngyilkossága indította el a fejlesztést.

„Indiában az öngyilkosság bűncselekmény, a rendőrség is részt vett az ügyben, és beszélnünk kellett a pszichológusával. Elkezdtünk kapcsolatba lépni más pszichológusokkal, és ugyanazokat a válaszokat kaptuk” – mondta Jain.

Az alapítók úgy érezték, nincs kézzelfogható módja a mérésnek a mentális egészség területén elért haladást illetően. „Ha megkérdezel egy pszichológust, honnan tudja, hogy egy személy állapota javul-e, válasza gyakran kitérő […], mondván, hogy folyamatról van szó. […] Még az alapvető kérdésekre sem kapunk választ.”

A Mave Health orvostechnikai eszközökkel és mentális egészségügyi szakértőkkel együttműködve próbált megoldást találni: a legegyszerűbb útnak végül azt találták, ha headsetjüket életmód-eszközként viszik piacra, mert Jain szerint így szélesebb közönséget érnek el.

Mi ez a technológia, és hogyan működik?

A fogyasztói agyingerlők piaca az ezredforduló utáni alapkutatásokra épül: leegyszerűsítve a tDCS (transzkraniális egyenáramú stimuláció) lényege, hogy 1–2 milliamper gyenge egyenáram folyik két, koponyán elhelyezett elektród között, és ezzel a homloklebeny elülső részének agykéreg-sejtjeit kissé „felhangolják”. A technika 25 éves múltra tekint vissza, és több mint 10 000 tudományos közlemény foglalkozik vele – mégis csak

nemrég érkezett el a fogyasztói piacra.

Talán a legismertebb, legelfogadottabb piaci szereplő a svéd Flow Neuroscience, amely 2019-ben elsőként szerzett CE-minősítést Európában ilyen orvosi eszközre depresszió kezelésére. EU-s webáruházukból Magyarországra is szállítanak; a headsetet 2025 decemberében az FDA jóváhagyta, és a brit közfinanszírozott egészségügyben is felírható.

A Flow 2024-es, Nature Medicine-ben közölt klinikai vizsgálata szerint 10 hetes otthoni kezelés kétszer olyan arányban hozta el a depresszió teljes visszavonulását, mint az ugyanolyan eszközzel végzett placebo kezelés.

Megemlítendő még az amerikai Fisher Wallace Stimulator fülcimpára helyezett elektróddal, amit az FDA depresszió, szorongás és álmatlanság kezelésére engedélyezett, valamint a brit Neurovalens Modius Sleep eszköze, amely 2024-ben kapott FDA-jóváhagyást krónikus álmatlanságra.

Ehhez képest a legfrissebb belépő ezen a piacon az említett Mave Health készüléke, amely eddig kizárólag 500 bétafelhasználó önkitöltős kérdőíves adataira támaszkodik.

A hír rávilágít az ágazat legfőbb szabályozási visszásságára: az FDA csak akkor minősít egy eszközt orvosi eszköznek, ha a gyártó egészségügyi célra szánja. Ha azonban a cég „wellness” vagy „lifestyle” termékként pozicionálja a készüléket, kikerülheti az egész jóváhagyási folyamatot, és recept nélkül értékesítheti a terméket:

ugyanaz az eszköz egyszerre lehet orvosi segédeszköz és pusztán wellness-kütyü attól függően, mit ír a dobozra a gyártó.

A tudományos kép meglehetősen vegyes. Akad vizsgálat, amely szerint enyhe-közepes depresszió esetén segíthet a technológia, mások szerint viszont nem igazolható szignifikáns javulás.

Az a terület viszont, amelyre a fogyasztói piac leginkább épít – a koncentráció, a tanulás és a hangulat javítása egészséges embereknél –, egyelőre nem rendelkezik meggyőző bizonyítékokkal. A kutatók azt emelik ki, hogy az eszköz hatása személyenként nagyon eltérő, ráadásul a placebo-kontrollált vizsgálatok nehezen tarthatók vakon, hiszen az alany érzi a bizsergést, és sejti, hogy valódi áramot kap.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

