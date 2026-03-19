Fejre húzzuk, jobb kedvünk lesz? A fogyasztói agyingerlők fura világa

Az elmúlt években folyamatosan bukkantak fel startupok, amelyek depressziót, menstruációs fájdalmakat, PMS-t, szorongást vagy éppen álmatlanságot ígértek kezelni olyan viselhető eszközök használatával, amelyek elektromos, mágneses vagy ultrahangos jeleket alkalmaznak az agy stimulálására.

A Mave Health amerikai–indiai neurotechnológiai vállalat azt állítja 495 dolláros, nemrégiben piacra dobott, viselhető headsetjéről, hogy mindössze napi 20 perc alatt javítja a koncentrációt és a hangulatot, valamint szabályozza a stresszt.

Mave Health

A viselhető eszközt nem orvostechnikai eszközként árusítják, így a cégnek nem kell engedélyt kérnie az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságától (FDA) az amerikai értékesítéshez.

Dhawal Jain 2023-ban alapította a céget egyetemi évfolyamtársaival, Jai Sharmával és Aman Kumarral. Elmondása szerint lakótársa menyasszonyának öngyilkossága indította el a fejlesztést.

„Indiában az öngyilkosság bűncselekmény, a rendőrség is részt vett az ügyben, és beszélnünk kellett a pszichológusával. Elkezdtünk kapcsolatba lépni más pszichológusokkal, és ugyanazokat a válaszokat kaptuk” – mondta Jain.

Az alapítók úgy érezték, nincs kézzelfogható módja a mérésnek a mentális egészség területén elért haladást illetően. „Ha megkérdezel egy pszichológust, honnan tudja, hogy egy személy állapota javul-e, válasza gyakran kitérő […], mondván, hogy folyamatról van szó. […] Még az alapvető kérdésekre sem kapunk választ.”

A Mave Health orvostechnikai eszközökkel és mentális egészségügyi szakértőkkel együttműködve próbált megoldást találni: a legegyszerűbb útnak végül azt találták, ha headsetjüket életmód-eszközként viszik piacra, mert Jain szerint így szélesebb közönséget érnek el.

Mi ez a technológia, és hogyan működik?

A fogyasztói agyingerlők piaca az ezredforduló utáni alapkutatásokra épül: leegyszerűsítve a tDCS (transzkraniális egyenáramú stimuláció) lényege, hogy 1–2 milliamper gyenge egyenáram folyik két, koponyán elhelyezett elektród között, és ezzel a homloklebeny elülső részének agykéreg-sejtjeit kissé „felhangolják”. A technika 25 éves múltra tekint vissza, és több mint 10 000 tudományos közlemény foglalkozik vele – mégis csak

nemrég érkezett el a fogyasztói piacra.

Talán a legismertebb, legelfogadottabb piaci szereplő a svéd Flow Neuroscience, amely 2019-ben elsőként szerzett CE-minősítést Európában ilyen orvosi eszközre depresszió kezelésére. EU-s webáruházukból Magyarországra is szállítanak; a headsetet 2025 decemberében az FDA jóváhagyta, és a brit közfinanszírozott egészségügyben is felírható.