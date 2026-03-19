Riasztó a helyzet, rászálltak a magyar autósokra az internetes csalók

Egyre inkább terjednek, és mind több jóhiszemű áldozatot szednek az internetes csalások, immár a hazai gépjármű-tulajdonosok körében is. Már sokadszor figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) a pénz megszerzésére vagy adathalászatra irányuló üzenetekre, és néhány napja ugyanígy tett a rendőség is. Közlekedési bírság befizetéséről szól üzeneteket kapnak az érintettek, mely hivatalosnak tűnő, ám átverős linkre irányítanak (magyarorszgpolice.bond/hu, police-hun.xyz/s, hungarypolicei.cfd/s, valamint magyar-portal.cfd/s). Újabb nyomozás indult az ügyben, a rendőrség pedig figyelmezet, hogy nem üzenetekben, hanem mindig hivatalos úton (posta, Ügyfélkapu) kommunikál.

Képernyőképen a rendőrség nevében küldött csaló üzenet

Forrás: Police.hu

Legutóbb a Magyar Közút is közleményt adott ki az ügyben, miután tömegesen kapja a lakossági bejelentéseket „az e-matricája lejárt” szöveggel érkező internetes csaló sms-ek és e-mailek miatt. Ezek az üzenetek mindig sürgető hangvételűek, azonnali megújításra szólítanak fel, és akár 165 ezer forintos bírsággal fenyegetnek. Bár gyanús lehetne a nem hivatalos domain vagy a külföldi körzetszám, sokan bedőlnek a trükknek, különösen, ha a nemzeti útdíjfizetési rendszer név is szerepel abban. Fontos, hogy senki se kattintson a kamu üzenetben található linkre, semmilyen adatot (főleg bankkártyáét) ne adja meg, emellett ügyelni kell a jelszavak titkának megőrzésére.