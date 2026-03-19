Jócskán több mint másfél millióan vettek már részt a nemzeti petíción + videó

Bőven meghaladta már a másfél milliót a visszaküldött nemzeti petíciós ívek száma – tudta meg a Magyar Nemzet a Kormányinfón.

Vitályos Eszter kormányszóvivő lapunk kérdésére közölte:

a kormány azért döntött úgy, hogy április 8-ig meghosszabbítja a nemzeti petíció beküldési határidejét, hogy mindenki, aki szeretné, hallassa a hangját.

Mint arról beszámoltunk, a kormány április 8-ig meghosszabbította a nemzeti petíció határidejét, hogy mindenki elmondhassa véleményét a háború finanszírozásáról, az Ukrajnának nyújtott támogatásról és az energiaárak alakulásáról. A döntést Hidvéghi Balázs jelentette be közösségi oldalán, és arra buzdított, hogy aki még nem tette meg, töltse ki a kérdőívet. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta:

A kormány válasza mindhárom kérdésre egyértelmű: nem, nem fizetünk.

