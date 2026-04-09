Magyar Péter régóta tud a háborús veszélyről, de átveri a magyarokat + videó

Európa továbbra is háborús kockázatokkal néz szembe, a ma megjelent hangfelvételből pedig az látszik, hogy Magyar Péter is pontosan tudja, hogy háborús veszély van – mutatott rá a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, egy 2024-ben készült hangfelvétel érkezett a Patriótához Magyar Péterről, amelyből kiderült: a legfontosabb kérdésben, a háború veszélyében veri át a magyarokat. „G…ci nagy háború lesz” – mondja Tisza Párt elnöke a hangfelvételen.

Gulyás Gergely elmondta: mivel

Magyar Péter már két éve is tudta, hogy a háborús veszélyhelyzet valós,

jó okkal gondolhatjuk, a megbízatása arra terjed ki, hogy Magyarországon olyan politikát lehessen meghonosítani, amely nem szembeáll a háborúval, nem békét akar, hanem az Európai Unió és Brüsszel háborúba sodródásának politikáját hajlandó folytatni.