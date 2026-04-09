Exkluzív: új információkat kapott a Magyar Nemzet a szerbiai gázvezeték elleni támadásról

A kormány megvédi a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést

Akár havi 95 ezer forinttal is nőhetnének a családok kiadásai az Európai Bizottság javaslatainak hatására – hívta fel a figyelmet a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kormány elutasítja az üzemanyag- és energiaárak piacosítását, a cél változatlanul a magyar háztartások terheinek csökkentése és a rezsivédelem fenntartása.

Forrás: MTI2026. 04. 09. 13:14
A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság követelésével szemben a jövőben is megvédje a magyar családokat attól a többletkiadástól, amelyet a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés megszüntetése okozna – jelentette ki a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta: az Európai Bizottság a védett üzemanyagár eltörlésére, felszámolására szólította fel a magyar kormányt, amit elutasítottak, ahogyan a gáz- és villamos energia árának piacosítására vonatkozó bizottsági követelést is.

Hozzátette: a magyar családoknak az Európai Bizottság követelésének végrehajtása, a benzin és gázolaj védett árának megszüntetése a mai árszint mellett mintegy 48 600 forintos többletkiadást jelentene havonta, a villamosenergia-árak piacosítása egy átlagfogyasztó család számára 16 ezer forint többlettel járna, a kedvezményes gázár kivezetése pedig 31 ezer forinttal növelné meg egy átlagos háztartás számláját.

Ezért a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság követelésével szemben a jövőben is meg tudja védeni a magyar családokat attól a többletkiadástól, ami a jelenlegi árszínvonal mellett havonta 95 ezer forint többletet jelentene a gáz-, áram- és üzemanyagárak tekintetében

– mondta a miniszter.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
