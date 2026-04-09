Rendkívüli

Orbán Viktor: Véget ért a nemzeti petíció, a magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
energiaOeconomus Gazdaságkutató Alapaítványolajválság

Energia mint fegyver: a globális geopolitika tanulságai és a magyar stratégia

Magyarország energiabiztonsági stratégiája a szuverenitás, a fizikai biztonság és a gazdasági stabilitás hármas pillérére épül. A magyar kormány az elmúlt években proaktív lépésekkel biztosította az ország ellátását.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 11:47
Az energiahordozók több mint egy évszázada a globális geopolitikai stratégia alapvető elemei
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az energiahordozók több mint egy évszázada a globális geopolitikai stratégia alapvető elemei. A kőolaj és a földgáz nem csupán kereskedelmi áruk, hanem a kemény hatalom (hard power) elsődleges eszközei. Geopolitikai jelentőségüket az adja, hogy a modern gazdaságok működése és a katonai mobilitás elképzelhetetlen nélkülük, miközben a készletek földrajzi eloszlása egyenetlen. Míg a kőolaj a mobilitás motorja, a gáz a villamosenergia-termelés és a vegyipar alapja – együtt alkotják egy állam energetikai szuverenitását – írta elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

 

Az energiafegyver alkalmazásának mérföldkövei a történelemben

 

  • Az 1973–1974-es első olajválság: embargót hirdettek az Izraelt támogató nyugati országok – elsősorban az Egyesült Államok és Hollandia – ellen, miközben havonta öt százalékkal csökkentették a kitermelést. Ennek következtében az olajár négyszeresére emelkedett: három dollárról 12 dollárra hordónként.
  • Az 1979-es második olajválság: az iráni forradalom és a sah bukása nem tudatos energiafegyver-használatként indult, de a geopolitikai instabilitás azonnali világpiaci pánikot okozott. Irán exportja drasztikusan visszaesett, ami globális hiányt generált. Az árak 15 dollárról közel negyven dollárra ugrottak.
  • A 2006-os és 2009-es orosz–ukrán gázviták: a Szovjetunió felbomlása után Oroszország és Ukrajna között folyamatosak voltak a viták a gázárak és a tranzitdíjak miatt. 2009 januárjában volt az addigi legsúlyosabb európai energiakrízis. Kéthetes teljes gázstop következett be, amelynek során Közép-Európa – különösen Bulgária és Szlovákia – fűtési nehézségekkel küzdött a tél közepén.
  • A Nabucco-projekt bukása 2013-ban: A Nabucco-terv komoly esély volt arra, hogy az Európai Unió biztosítsa földgázszállításának függetlenségét a diverzifikáción, azaz a több lábon álláson keresztül. A vezeték Közép-Ázsiából, Azerbajdzsántól szállított volna gázt Ausztriáig, teljesen kikerülve Oroszországot. A projekt a brüsszeli bürokrácia lassúsága, a finanszírozási bizonytalanság és a nyugat-európai nagyhatalmak – közöttük Németország és Franciaország – érdektelensége miatt nem tudott megvalósulni.
  • A háború előszele 2021–2022-ben: 2021 nyarán, az orosz–ukrán háború előtti időszakban az orosz Gazprom nem töltötte fel az európai – főleg németországi – tárolóit a télre, miközben csak a szerződéses minimumot szállította, az azonnali (spot) piacon pedig leállította az értékesítést. A cél az árak mesterséges felsrófolása és az Északi Áramlat 2 vezeték engedélyezésének gyorsítása volt.

 

Magyarország hármas pillére

Míg számos európai országot megviselt a 2021-es energiakrízis, Magyarország felismerte a diverzifikáció és az alternatív útvonalak jelentőségét. A 2021. szeptember 27-én aláírt hosszú távú gázvásárlási szerződés a Gazprommal stratégiai előrelátásról tanúskodott. A fizikai biztonságot az új útvonal (Török Áramlat) déli irányból biztosította. A vezeték kikerülte Ukrajna területét, így a tranzitviták nem veszélyeztetik a magyar fogyasztókat. A megállapodás alapozta meg a rezsicsökkentés fenntarthatóságát és a lakossági energiaellátás kiszámíthatóságát egy rendkívül instabil világpiaci környezetben, ami a gazdasági stabilitásnak is az alapja. Míg Európa nagy része 2021-ben a tárolók kiürülésével és pánikszerű áremelkedéssel szembesült, Magyarország időben kötött, stabil szerződéssel biztosította energetikai hátországát és ezzel a szuverenitást. Azaz: Magyarország energiabiztonsági stratégiája a szuverenitás, a fizikai biztonság és a gazdasági stabilitás hármas pillérére épül. A magyar kormány az elmúlt években proaktív lépésekkel biztosította az ország ellátását.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekháború

Bayer Zsolt: Választás előtt 3. rész – A háborúról és az energiáról

Bayer Zsolt avatarja

Magyarországnak egyetlen esélye maradt: kimaradni a háborúból és az európai gazdaság kollektív öngyilkosságából.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.