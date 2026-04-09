Magyar Péter zárt ajtók mögött beismerte: „g…ci nagy háború lesz” + videó

Hangfelvétel érkezett a Patriótához Magyar Péterről, amelyből kiderült: a legfontosabb kérdésben veri át a magyarokat. „G…ci nagy háború lesz” – mondja Tisza Párt elnöke a hangfelvételen.

Bohár Dániel a Patrióta videójában felhívta a figyelmet: a Tisza Párt elnöke valójában pontosan jól tudja, mekkora veszély az ukrán háború.

Magyar Péter pontosan tudja, mire készülnek Brüsszelben, de a nyilvánosság előtt tagadja.

A nyilvánosság előtt az ukrán háborút riogatásnak nevezi, a magyar emberek előtt lehazudja a háború veszélyét és lehazudja a háborúpárti brüsszeli politikusok okozta veszélyt. Szándékosan megtéveszti a magyarokat az ukrán háború kapcsán, hogy elterelje a figyelmet a veszélyről.

– Ezt a szerepet osztották neki. Mi viszont legyünk észnél, mert a jövőnk múlik rajta – hangsúlyozta a műsorvezető.

Hazudnak a szavazóknak

Emlékezetes, Magyar Péter több fórumán próbálta arról meggyőzni a híveit, hogy a brüsszeli vezetők valójában nem támogatják a háborút. A Patrióta be is vágott a videójába egy-két ilyen részletet.

Marhaság, és gátlástalan dolog azzal vádolni az európai vezetőket, hogy háborút akarnak

– hangoztatta az egyik rendezvényén Magyar Péter.

A Tisza Párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz pedig odáig ment, hogy kijelentette: valójában nincs is háború.

– Semmi relevanciája nincs a háborúnak. Ugye, el szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy háború legyen, ahhoz kell kettő fél. Aki támad és akit megtámadnak. Akar-e Magyarország bárkit megtámadni? Én nem mondok ilyet. Nincsen benne se a Nemzeti biztonsági stratégiában, se a… nincsen ellenség. Miért támadnánk meg bárkit? Ugye? Minket akar-e megtámadni valaki? Nincs erről szó sehol. Akkor milyen háborúról beszélünk? – ecsetelte egy tiszás rendezvényen.