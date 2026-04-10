Orbán Viktor: Készen állok a folytatásra, győzni fogunk

„G…ci nagy háború lesz” – Magyar Péter és Brüsszel egy hullámhosszon

A külgazdasági és külügyminiszter egy olyan videót osztott meg, amelyben európai vezetők háborús kijelentései és Magyar Péter mondata is elhangzik. A felvétel szerint a tét a háború és a béke kérdése.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 13:54
Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben több európai politikus megszólalása, valamint Magyar Péter egy kijelentése is hallható. A külügyminiszter a bejegyzéshez röviden annyit írt: „Van itt még kérdés? Vasárnap 2X Fidesz.”

Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

A videóban egy kiszivárgott hangfelvétel részleteként Magyar Pétertől az hangzik el: „Így is az lesz. G…ci nagy háború lesz!”

A felvételen ezt követően több nemzetközi politikus korábbi nyilatkozata is szerepel. Mark Rutte NATO-főtitkár úgy fogalmaz: „Fel kell készülnünk egy olyan méretű háborúra, amit a nagyszüleink és dédszüleink vívtak”, illetve egy másik részletben azt mondja: 

Át kell állnunk a háborús gondolkodásra.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a videó szerint kijelentette: „Európának harcolnia kell.”

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője pedig úgy fogalmazott: 

Eljött az ideje, hogy olyan katonákat küldjünk a frontra, akiknek EU-s zászló van az egyenruhájukon.

A videóban elhangzik: 

Brüsszel és Magyar Péter háborúba sodornák Magyarországot. Állítsuk meg őket! Ha te sem szeretnél háborút, akkor vasárnap menj el és szavazz a Fideszre! Csak a Fidesz a biztos választás.

 

Szijjártó Péter: Csak a nemzeti kormány képes kimaradni a háborúból

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu