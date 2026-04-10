Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben több európai politikus megszólalása, valamint Magyar Péter egy kijelentése is hallható. A külügyminiszter a bejegyzéshez röviden annyit írt: „Van itt még kérdés? Vasárnap 2X Fidesz.”
„G…ci nagy háború lesz” – Magyar Péter és Brüsszel egy hullámhosszon
A külgazdasági és külügyminiszter egy olyan videót osztott meg, amelyben európai vezetők háborús kijelentései és Magyar Péter mondata is elhangzik. A felvétel szerint a tét a háború és a béke kérdése.
A videóban egy kiszivárgott hangfelvétel részleteként Magyar Pétertől az hangzik el: „Így is az lesz. G…ci nagy háború lesz!”
A felvételen ezt követően több nemzetközi politikus korábbi nyilatkozata is szerepel. Mark Rutte NATO-főtitkár úgy fogalmaz: „Fel kell készülnünk egy olyan méretű háborúra, amit a nagyszüleink és dédszüleink vívtak”, illetve egy másik részletben azt mondja:
Át kell állnunk a háborús gondolkodásra.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a videó szerint kijelentette: „Európának harcolnia kell.”
Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője pedig úgy fogalmazott:
Eljött az ideje, hogy olyan katonákat küldjünk a frontra, akiknek EU-s zászló van az egyenruhájukon.
A videóban elhangzik:
Brüsszel és Magyar Péter háborúba sodornák Magyarországot. Állítsuk meg őket! Ha te sem szeretnél háborút, akkor vasárnap menj el és szavazz a Fideszre! Csak a Fidesz a biztos választás.
