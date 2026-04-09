Magyar Péter szerint „g…ci nagy háború” jöhet, Szijjártó Péter reagált a Tisza elnökének szavaira
Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben a Magyar Péter által tett kijelentésre reagált. A külügyminiszter szerint az elhangzottak alátámasztják a kormány korábbi álláspontját a háborús veszélyről. Brüsszel és Kijev egész Európában háborút akar, ez most már tény. „Csak a szuverén nemzeti kormány tudja garantálni Magyarország kimaradását a háborúból!” – írta a külügyminiszter.
A külügyminiszter bejegyzésében azt írta:
A Tisza Párt elnöke szerint »g…ci nagy háború« lesz Európában. Erről beszélünk évek óta: Brüsszel és Kijev egész Európát be akarja borítani a háború lángjával. Nekünk egy feladatunk van: kimaradni a háborúból!!!
Hozzátette:
Az elmúlt négy évben ez sikerült, mert nap mint nap nemet mondtunk Brüsszelnek és Kijevnek. Erre csak mi vagyunk képesek, csak a szuverén nemzeti kormány tudja garantálni Magyarország kimaradását a háborúból! Csak a Fidesz!
Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, egy hangfelvétel került nyilvánosságra, amelyen Magyar Péter arról beszél, hogy „g…ci nagy háború lesz”. A felvételt a Patrióta csatorna ismertette, amely szerint a Tisza Párt elnöke a nyilvánosság előtt másképp nyilatkozik az ukrajnai háborúval kapcsolatban, mint zárt körben.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Kurucz Árpád)
