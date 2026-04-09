Magyar Péter szerint „g…ci nagy háború” jöhet, Szijjártó Péter reagált a Tisza elnökének szavaira

Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben a Magyar Péter által tett kijelentésre reagált. A külügyminiszter szerint az elhangzottak alátámasztják a kormány korábbi álláspontját a háborús veszélyről. Brüsszel és Kijev egész Európában háborút akar, ez most már tény. „Csak a szuverén nemzeti kormány tudja garantálni Magyarország kimaradását a háborúból!” – írta a külügyminiszter.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 8:42
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Kurucz Árpád)
Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésben reagált arra a felvételre, amelyen a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter arról beszél, hogy „g…ci nagy háború” lesz.

Szijjártó Péter (Fotó: MTI/Kovács Márton)

A külügyminiszter bejegyzésében azt írta:

A Tisza Párt elnöke szerint »g…ci nagy háború« lesz Európában. Erről beszélünk évek óta: Brüsszel és Kijev egész Európát be akarja borítani a háború lángjával. Nekünk egy feladatunk van: kimaradni a háborúból!!! 

Hozzátette:

Az elmúlt négy évben ez sikerült, mert nap mint nap nemet mondtunk Brüsszelnek és Kijevnek. Erre csak mi vagyunk képesek, csak a szuverén nemzeti kormány tudja garantálni Magyarország kimaradását a háborúból! Csak a Fidesz!

Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, egy hangfelvétel került nyilvánosságra, amelyen Magyar Péter arról beszél, hogy „g…ci nagy háború lesz”. A felvételt a Patrióta csatorna ismertette, amely szerint a Tisza Párt elnöke a nyilvánosság előtt másképp nyilatkozik az ukrajnai háborúval kapcsolatban, mint zárt körben.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Kurucz Árpád)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu