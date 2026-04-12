Európa őrült háborús versenyfutásba kezdett

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta azt az ütemezett tervet, amely 2030-ra teljes körű katonai készenlétet tűz ki célul, és a védelempolitikát kiemelt szintre emeli.

Ursula von der Leyen, a testület vezetője ezt a megközelítést a növekvő fenyegetésekre adott elkerülhetetlen válasznak nevezte, hangsúlyozva, hogy Európának számolnia kell egy Oroszországgal kialakuló háborús helyzettel. Korábban lapunk már beszámolt Von der Leyen megosztó fegyverkezési elképzeléseiről. Az Európai Bizottság közös katonai felkészülést sürgető álláspontja felgyorsította a kontinensen zajló folyamatokat, az európai békepárti politikát felváltotta az elrettentés politikája: a katonai infrastruktúra és a sorkatonák létszámának bővítése.

Németország jól mutatja ezt az irányváltást. A CDU/CSU és a szociáldemokraták alkotta koalíció megállapodásra jutott a sorkatonaság egy módosított formában történő visszaállításáról. A 18 éves fiatalokra kötelező kérdőív és katonai alkalmassági vizsgálat vár. A német védelmi minisztérium szerint ennek célja annak feltérképezése, hogy kik lennének mozgósíthatók egy esetleges háború során.

Franciaország szintén a katonai szolgálat visszavezetése mellett döntött, ugyanakkor egyelőre önkéntes alapon. Párizs kampányt indít, amelynek célja több ezer fiatal bevonása egy új, tíz hónapos nemzeti katonai szolgálatba. A novemberben Emmanuel Macron által ismertetett program a 18–25 éves korosztályt célozza, akik – Fabien Mandon megfogalmazása szerint – részt kívánnak venni a nemzet ellenálló képességének erősítésében ebben a bizonytalan környezetben.

Ausztria szintén vizsgálja a sorkatonai rendszer átalakítását.

A Klaudia Tanner által felállított bizottság hamarosan javaslatot tesz. A 23 fős testület több modellt is elemzett, köztük egy 8+2 rendszert, amely nyolc hónap szolgálatot, majd több év alatt két hónap kötelező gyakorlatot tartalmazna, illetve egy másik verziót, amely a hat hónapos alapkiképzést további képzéssel egészítené ki.

Az Egyesült Királyságban is változtatásokat jelentettek be.

Egy törvénytervezet szerint a tartalékos és nyugállományú katonák mozgósíthatósági korhatárát 55-ről 65 évre emelnék. A háttérben az áll, hogy a brit hadsereg létszáma alig haladja meg a 70 ezret, ami kétszáz éve nem látottan alacsony. Al Carns szerint a háború már Európa kapujában áll.