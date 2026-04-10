Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Európa nem készült fel a hatalmas energiaválságra, több országban korlátozni kell a fogyasztást

A szakértők szerint fel kell rá készülni, hogy áprilisban még rosszabb is lehet a helyzet, mint az előző hónapban volt. A Hormuzi-szoros lezárásának a hatásai még sokáig velünk lesznek, a válság pedig még csak most kezdődik igazán. Az illetékesek szerint hamarosan sok országban korlátozni kell az energiafogyasztást. Az Európai Bizottság ideológiai alapon megközelítve az energiaellátás kérdését, kizárta az orosz energiahordozókat. A Tisza Párt terve a brüsszeli irányvonal végrehajtásával megszüntetné a rezsicsökkentést és a védett benzinárakat, ami havi több tízezer forintos többletkiadást jelentene.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 11:37
Fotó: SHADY ALASSAR Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Habár nemrég Irán jelezte, hogy megnyithatja a globális energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorost, azonban ezzel a probléma még nem oldódott meg. A válság a szakértők szerint még sokáig velünk lesz, ennek pedig több oka is van. 

A szakértők szerint a válság még csak most kezdődik igazán
A Hormuzi-szorosból induló hajók kapcsán sokan elfelejtik, hogy azok nagyjából egy lassabb kerékpáros tempójával vetekszenek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy még csak most érkeznek meg az utolsó olajszállítmányok, amelyek a szoros lezárása előtt indultak. Az utánpótlás pedig minimum kérdéses, miután nemrég már arról lehetett hallani, hogy a korábbi ígéretekkel ellentétben Irán ismét lezárta a hajózási útvonalat

A világpiaci helyzet tehát továbbra is bizonytalan, a hiány pedig feltehetőleg csak nőni fog az elkövetkezendő időszakban. 

A konfliktus egy másik aspektusa azonban sokkal súlyosabb. A cseppfolyósított földgáz-, vagyis LNG-szállításokban ugyanis kulcsfontosságú szerepet játszó Katart több alkalommal is támadta Irán, amely során megsérült az infrastruktúra. 

Korábban Európa igyekezett az orosz földgáz felvásárlást felcserélni LNG-re. A gáz olcsóbbá és tisztábbá vált, mint a szén, és az energiamixben való részesedése gyorsan nőtt. Az iráni háború azonban megmutatta, mennyire kockázatos volt ez a lépés.

A háború előtt a Perzsa-öbölben tengerparttal rendelkező Katar szolgáltatta a világ cseppfolyósítottgáz-készleteinek 21 százalékát. Ez pedig nem pótolható máshonnan. 

A pusztítás ráadásul olyan mértékű, hogy még egy stabilizált régióban is hosszú időbe telhet majd a szállítások újraindítása. Ennek természetesen az az oka, hogy számtalan kulcsfontosságú infrastruktúra sérült meg, amelyeket meg kell javítani. A háború előtt az Öböl partján elhelyezkedő országok a kitermelés bővítésében gondolkoztak, azonban mára már nyilvánvalóvá vált, hogy az elkövetkezendő időben a feladat inkább a kitermelés konfliktus előtti szintre való visszaépítése lesz.  

„Az április sokkal rosszabb lesz, mint a március. A legóvatosabb becslések szerint is megduplázódik a hiány” – mondta Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője.

„Az eredmény infláció és a gazdasági növekedés lassulása lesz” – mondta. „Vagy talán sokkal rosszabb. Hamarosan sok országban korlátozni kell az energiafogyasztást.” Jól láthatóan tehát a világ még közel sincs túl a nehezén az energiaválságnak, az elkövetkező hónapokban a helyzet pedig fokozódni fog. 

A nemzeti kormány megvédi az ország energiabiztonságát

A magyar kormány az egyik legfontosabb feladatnak tartja a jövőre nézvést is a küzdelmet az olcsó orosz energiáért, az ennek a betiltását célzó brüsszeli tervek megakadályozásához azonban először is meg kell nyernie a Fidesz–KDNP-nek a választást – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Nyíregyházán, a beszállítói fórumon. Mint azt lapunk is megírta, a tárcavezető rámutatott, hogy a Hormuzi-szoros lezárása a világ kőolaj-felhasználásának húsz százalékát érinti, míg az öbölháború esetén ez mindössze öt-hat százalék volt.

„Ez párosulva azzal, hogy Brüsszel ideológiai alapon megközelítve az energiaellátás kérdését, kizárta az orosz energiahordozókat, elsősorban az orosz földgázt, illetve az orosz olajat részben az európai piacról, ezzel igen könnyen előállhat az a helyzet, hogy a következő hetekben olaj- és gázhiány lesz Európában”

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a Tisza Párt terve a brüsszeli irányvonal végrehajtásával megszüntetné a rezsicsökkentést és a védett benzinárakat, ami havi több tízezer forintos többletkiadást jelentene.

Azzal ugyanis, hogy teljes mértékben alkalmazkodnának az uniós irányvonalhoz, elzárnák Magyarországot az olcsó orosz energiától, így az olcsó orosz olajtól és földgáztól is

 – hangsúlyozta.

Borítókép: Egy hajó áthalad a Hormuzi-szoroson (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

