Európa nem készült fel a hatalmas energiaválságra, több országban korlátozni kell a fogyasztást

Habár nemrég Irán jelezte, hogy megnyithatja a globális energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorost, azonban ezzel a probléma még nem oldódott meg. A válság a szakértők szerint még sokáig velünk lesz, ennek pedig több oka is van.

A szakértők szerint a válság még csak most kezdődik igazán

A Hormuzi-szorosból induló hajók kapcsán sokan elfelejtik, hogy azok nagyjából egy lassabb kerékpáros tempójával vetekszenek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy még csak most érkeznek meg az utolsó olajszállítmányok, amelyek a szoros lezárása előtt indultak. Az utánpótlás pedig minimum kérdéses, miután nemrég már arról lehetett hallani, hogy a korábbi ígéretekkel ellentétben Irán ismét lezárta a hajózási útvonalat.

A világpiaci helyzet tehát továbbra is bizonytalan, a hiány pedig feltehetőleg csak nőni fog az elkövetkezendő időszakban.

A konfliktus egy másik aspektusa azonban sokkal súlyosabb. A cseppfolyósított földgáz-, vagyis LNG-szállításokban ugyanis kulcsfontosságú szerepet játszó Katart több alkalommal is támadta Irán, amely során megsérült az infrastruktúra.