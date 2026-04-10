Ébredezik Európa: Franciaországban és Írországban tüntetések kezdődtek a magas üzemanyagárak miatt

Óriási krízishelyzet alakult ki Európában a Hormuzi-szoros lezárása miatt. Franciaországban és Írországban a vállalkozók pedig már utcára is vonultak az elszálló üzemanyagárak miatt – írja az Euronews.

Megbénult a nantes-i körgyűrű, miután építőmunkások zárták le azt, tiltakozásképpen a folyamatosan emelkedő üzemanyagárak ellen. Franciaországban a dízel üzemanyag ára drasztikusan emelkedett a Hormuzi-szoros lezárása és a közel-keleti konfliktus miatt, ez pedig rengeteg kis- és középvállalkozót sodor veszélybe.

A tiltakozók szerint a megélhetésük veszélyben forog, hiszen az elszálló árak előtt is már nehéz gazdasági helyzetben kellett talpon maradniuk.

Sokan nehezményezték, hogy a francia állam semmilyen formában nem nyújt nekik segítséget, pedig sokak szerint a helyzet már annyira komoly, hogy az áremelkedés miatt kénytelenek lesznek hamarosan munkákat visszamondani. A tiltakozók tárgyalásokat követelnek a hatóságokkal a helyzet megoldására, azonban egyelőre kevés hajlandóságot látni erre az illetékesektől.