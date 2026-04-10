Ébredezik Európa: Franciaországban és Írországban tüntetések kezdődtek a magas üzemanyagárak miatt

Európa továbbra is védtelen a közel-keleti konfliktus okán kibontakozó válsággal szemben. Franciaországban és Írországban az üzemanyagárak drasztikus emelkedése miatt pedig már tüntetések is kezdődtek, miután az állam láthatóan nem tesz semmit a vállalkozók megsegítése érdekében.

2026. 04. 10. 7:06
Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS Forrás: AFP
Óriási krízishelyzet alakult ki Európában a Hormuzi-szoros lezárása miatt. Franciaországban és Írországban a vállalkozók pedig már utcára is vonultak az elszálló üzemanyagárak miatt – írja az Euronews

Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Megbénult a nantes-i körgyűrű, miután építőmunkások zárták le azt, tiltakozásképpen a folyamatosan emelkedő üzemanyagárak ellen. Franciaországban a dízel üzemanyag ára drasztikusan emelkedett a Hormuzi-szoros lezárása és a közel-keleti konfliktus miatt, ez pedig rengeteg kis- és középvállalkozót sodor veszélybe. 

A tiltakozók szerint a megélhetésük veszélyben forog, hiszen az elszálló árak előtt is már nehéz gazdasági helyzetben kellett talpon maradniuk. 

Sokan nehezményezték, hogy a francia állam semmilyen formában nem nyújt nekik segítséget, pedig sokak szerint a helyzet már annyira komoly, hogy az áremelkedés miatt kénytelenek lesznek hamarosan munkákat visszamondani. A tiltakozók tárgyalásokat követelnek a hatóságokkal a helyzet megoldására, azonban egyelőre kevés hajlandóságot látni erre az illetékesektől. 

Az Európai Unió elhibázott politikájának hála Európa azon kontinensek közé tartozik, amelyek a leginkább érint a kialakult válság.

 Az Európai Bizottság ugyanis Ukrajnával karöltve, morális okokra hivatkozva kivezette az olcsó orosz energiahordozókat a kontinensről, így lényegében a kontinensnek nincs hova fordulni. 

Az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat egyébként az Egyesült Államok is feloldotta ideiglenesen, azonban erre az Európai Bizottság nem hajlandó. 

Ellenben a brüsszeli bürokraták több javaslatot is megfogalmaztak a tagállamok számára, mint például a fogyasztás önkéntes csökkentését, valamint a távmunka bevezetését. Ez azonban bizonyos iparágakban – mint amilyen az építőipar is – nem alkalmazható. Ráadásul a helyzet már most is kritikus a lakosság számára is, miután Franciaország benzinkútjainak jelentős részénél valamilyen hiány alakult ki, ami feltehetőleg csak még rosszabb lesz a jövőben. 

A leginkább problémás terület azonban egyértelműen a mezőgazdaság lehet, hiszen a használatban lévő gépek jelentős része dízel üzemű, így pedig érzékenyen érinti a gazdákat az áremelkedés. Nem véletlenül kezdtek tiltakozásba Írországban a gazdák, akik ellen már a hadsereget is be kellett vetni. 

A gazdák, – akikhez csatlakoztak később a fuvarozók is – állami közbelépést sürgetnek az elszálló dízelárak miatt. A tiltakozók három dolgot követelnek: a dízel árának korlátozását, hogy az „realisztikus és megfizethető” legyen, a szén-dioxid-adó teljes eltörlését, valamint a kormányzati vezetőkkel való közvetlen tárgyalást. 

Borítókép: A tiltakozó munkások lezárták az autópályát (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekoroszország

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A NATO-bővítés talán legismertebb ellenzője a hidegháború szellemi atyja, a Marshall-terv kitalálója, George Kennan volt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
