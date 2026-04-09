háborúukrajnanémetországbundeswehrorosz-ukrán háború

Felelőtlenül kockáztatja a fiatalok jövőjét a háborúpárti európai vezetés, a frontra küldenék őket

Európa látványos fegyverkezési spirálba kezdett. Ennek egyik legijesztőbb jele, hogy egyre több országban kerül napirendre a sorkötelezettség kérdése. A kontinensen sorra születnek azok a döntések, amelyek a háborús pszichózis jegyében alapjaiban alakítják át a fiatal generációk jövőjét, az ezt erőltető politikusok pedig mintha nem akarnák észrevenni, milyen tragikus hatása lehet a társadalmakra a háborúnak.

Munkatársunktól
2026. 04. 09. 6:55
Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)
Németországban már valósággá vált az, ami, amit Európa egyre több országában fontolgatnak: annak érdekében, hogy a háborús fenyegetés árnyékában a Bundeswehr pótolni tudja a hiányzó állományt, visszavezették a sorkötelezettséget. Boris Pistorius védelmi miniszter várakozásai szerint 2026-tól évente 3–5 ezer újoncot vonultatnak be, a távlati cél pedig a tartalékos állomány 200 ezer főre történő duzzasztása – számol be róla a Bama.

Borzalmas pusztítást hagy maga mögött a háború Ukrajnában (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
Borzalmas pusztítást hagy maga mögött a háború Ukrajnában (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

A rendszer alapját a kötelező regisztráció és alkalmassági vizsgálat jelenti majd. A döntés véget vet az eddigi tisztán önkéntes alapú rendszernek, és egy új, militarizáltabb korszakot nyit meg Németország történetében.

Németország azonban nincs egyedül ezzel a törekvéssel. Horvátország már 2024 októberében döntött a sorkatonaság visszaállításáról, ahol minden 18 éves fiatal számára két hónapos kiképzést írnak elő, a távolmaradókat pedig súlyos pénzbírsággal és rendőrségi előállítással fenyegetik. A skandináv államok és a balti országok már korábban megerősítették védelmi vonalaikat és sorozási rendszereiket az orosz fenyegetésre hivatkozva.

Az érintett fiatalok körében korántsem ilyen lelkes a fogadtatás. Németországban és Európa-szerte egyre hangosabbak azok a hangok, amelyek szerint a fiatal generációkat vágóhídra küldenék a nagyhatalmi érdekek mentén. A közösségi médiát, különösen a TikTokot elárasztották azok a videók, amelyekben fiatalok tiltakoznak a besorozás ellen, hangsúlyozva:

nem akarnak idegen érdekekért meghalni a frontvonalakon.

A tiltakozási hullám különösen Franciaországban látványos, ahol Emmanuel Macron elnök „háborús vezérként” tetszelegve sürgeti az önkéntes katonai szolgálat kiterjesztését. Macron még francia vezérkari főnök, Fabien Mandon tábornok azon kijelentése mögé is teljes mellszélességgel beállt, hogy az európaiaknak el kell fogadniuk, hogy háborúban fogják elveszíteni a gyermekeiket.

A francia fiatalok videóikban rámutatnak az éles ellentmondásra: miközben az egészségügyre és az oktatásra sosincs forrás, a fegyverkezésre és a fiatalok ideológiai formálására hirtelen milliárdok jutnak.

Macron hol egy vírussal vívott háborút, hol „demográfiai újrafelfegyverkezést” hirdetett, és végül most megtalálta azt a konfliktust, amelyet régóta keresett – hívja fel a figyelmet egy francia TikTokker. Állítása szerint mindennek az árát nem a politikai elit, hanem az egyszerű emberek fizetik meg: más országokban született fiatalokat küldenek egymás ellen, idegen érdekek mentén.

A nyugati fiatalok félelmei nem alaptalanok, hiszen Ukrajna példája napnál világosabban mutatja meg, mit is jelent a modern hadviselés a valóságban. Míg a politikusok stratégiákról beszélnek, a frontvonalon és a hátországban az emberi testek és lelkek szisztematikus pusztítása zajlik, ami alól senki sem tudja kivonni magát.

Becslések szerint 2022 óta harmincezertől akár százezerig is terjedhet azon ukránok száma, akik elvesztették egy vagy több végtagjukat

Ukrajna kórházaiban, mint például a dnyiprói Mecsnikov Regionális Kórházban, az orvosok emberfeletti küzdelmet folytatnak: éjszakánként hatvan-száz új sebesült érkezik a frontról, legtöbbjük azonnali amputációra szorul. A modern hadviselés kegyetlenségét fokozzák a műanyagból készült pillangóaknák, amelyeket a fémdetektorok nem jeleznek, és amelyek egyetlen érintésre csonkolják a végtagokat. A fizikai fájdalom mellett a poszttraumás stressz és a maradandó arcdeformitások tízezreket tesznek „láthatatlan szellemmé” a társadalomban.

A 32 éves Volodimir Melnyik esete jól példázza a háború valóságát: egy heves összecsapásban arca jobb oldalán az összes csontja szétzúzódott, idegei elszakadtak. Bár ötvennél is több műtéten esett át, hogy újra tudjon rágni és enni, a testi és lelki sebeket örökre viselni fogja.

Az ő története és a hozzá hasonló több tízezer sors a véres valóság, amelyről a háborús pszichózisban égő nyugati politikusok nem akarnak tudomást venni.

Míg Melnyik legalább életben maradt, sokan nem voltak ilyen szerencsések. Pécstől mindössze néhány órányira, az ukrán hátországban nők tízezrei próbálnak úgy megbirkózni a háború valóságával és a család maradéka egyben tartásának gigászi feladatával, hogy tudják, férjük soha nem tér már vissza. A magukra maradt feleségek anyák, gyermekek fájdalmát pedig semmi nem csillapíthatja. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu