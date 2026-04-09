Németországban már valósággá vált az, ami, amit Európa egyre több országában fontolgatnak: annak érdekében, hogy a háborús fenyegetés árnyékában a Bundeswehr pótolni tudja a hiányzó állományt, visszavezették a sorkötelezettséget. Boris Pistorius védelmi miniszter várakozásai szerint 2026-tól évente 3–5 ezer újoncot vonultatnak be, a távlati cél pedig a tartalékos állomány 200 ezer főre történő duzzasztása – számol be róla a Bama.

A rendszer alapját a kötelező regisztráció és alkalmassági vizsgálat jelenti majd. A döntés véget vet az eddigi tisztán önkéntes alapú rendszernek, és egy új, militarizáltabb korszakot nyit meg Németország történetében.

Németország azonban nincs egyedül ezzel a törekvéssel. Horvátország már 2024 októberében döntött a sorkatonaság visszaállításáról, ahol minden 18 éves fiatal számára két hónapos kiképzést írnak elő, a távolmaradókat pedig súlyos pénzbírsággal és rendőrségi előállítással fenyegetik. A skandináv államok és a balti országok már korábban megerősítették védelmi vonalaikat és sorozási rendszereiket az orosz fenyegetésre hivatkozva.

Az érintett fiatalok körében korántsem ilyen lelkes a fogadtatás. Németországban és Európa-szerte egyre hangosabbak azok a hangok, amelyek szerint a fiatal generációkat vágóhídra küldenék a nagyhatalmi érdekek mentén. A közösségi médiát, különösen a TikTokot elárasztották azok a videók, amelyekben fiatalok tiltakoznak a besorozás ellen, hangsúlyozva:

nem akarnak idegen érdekekért meghalni a frontvonalakon.

A tiltakozási hullám különösen Franciaországban látványos, ahol Emmanuel Macron elnök „háborús vezérként” tetszelegve sürgeti az önkéntes katonai szolgálat kiterjesztését. Macron még francia vezérkari főnök, Fabien Mandon tábornok azon kijelentése mögé is teljes mellszélességgel beállt, hogy az európaiaknak el kell fogadniuk, hogy háborúban fogják elveszíteni a gyermekeiket.

A francia fiatalok videóikban rámutatnak az éles ellentmondásra: miközben az egészségügyre és az oktatásra sosincs forrás, a fegyverkezésre és a fiatalok ideológiai formálására hirtelen milliárdok jutnak.

Macron hol egy vírussal vívott háborút, hol „demográfiai újrafelfegyverkezést” hirdetett, és végül most megtalálta azt a konfliktust, amelyet régóta keresett – hívja fel a figyelmet egy francia TikTokker. Állítása szerint mindennek az árát nem a politikai elit, hanem az egyszerű emberek fizetik meg: más országokban született fiatalokat küldenek egymás ellen, idegen érdekek mentén.