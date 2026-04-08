Nagy a baj: történelmi léptékű energiaválságra figyelmeztet a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője

Birol szerint amennyiben a Hormuzi-szoros egész áprilisban zárva marad, a világ kétszer akkora mennyiségű kőolajat és finomított terméket veszíthet, mint az előző hónapban.

„Egy fekete április előtt állunk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a konfliktus a világgazdaság egyik legfontosabb ütőerét bénítja meg.

Az energiaválság mindenre kihat

A válság nem csupán az energiahordozókat érinti. Az IEA vezetője szerint az olaj és a gáz mellett műtrágyák, petrolkémiai termékek, sőt még a hélium szállítása is akadozik, ami láncreakciót indíthat el a globális gazdaságban.

Birol úgy látja, a jelenlegi krízis súlyosabb lehet, mint a korábbi nagy energiaválságok együttvéve. Összehasonlítása szerint a mostani helyzet akár az 1973-as és 1979-es olajválságoknál, valamint a 2022-es energiakrízisnél is komolyabb következményekkel járhat. Mint mondta, a világ egy olyan komplex sokkal néz szembe, amely egyszerre jelent olaj-, gáz- és élelmiszerválságot.

Az IEA által kezdeményezett stratégiai készletfelszabadítás ugyan enyhítheti a helyzetet, de nem jelent végleges megoldást. A szakértő szerint a kulcs a Hormuzi-szoros mielőbbi újranyitása, enélkül a világgazdaság tartós nehézségekkel szembesülhet.