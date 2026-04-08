Szijjártó Péter: A kormány egyik legfontosabb feladata, hogy a jövőben is küzdjön az olcsó energiáért

– A magyar kormány az egyik legfontosabb feladatnak tartja a jövőre nézvést is a küzdelmet az olcsó orosz energiáért, az ennek a betiltását célzó brüsszeli tervek megakadályozásához azonban először is meg kell nyernie a Fidesz–KDNP-nek a választást – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Nyíregyházán, a beszállítói fórumon.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 08. 17:39
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Nyíregyházán rendezett beszállítói fórumon elmondott beszédében először az elmúlt másfél évtized válságait érintette, és rámutatott, hogy az utóbbi években már a háborús körülmények jelentik a legnagyobb kihívásokat.

Budapest, 2026. április 1. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Weger Hungária Kft. beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2026. április 1-jén. Az olasz tulajdoni hátterű klímatechnikai vállalat mintegy 9,5 milliárd forint értékben Jászárokszálláson új gyárat épít, amihez a kormány 1,1 milliárd forint támogatást nyújt. MTI/Kovács Márton
– Ilyenkor a kormánynak a legfontosabb felelőssége, hogy egyrészt biztosítsa azt, hogy az ország minden létező háborúból kimaradjon, függetlenül attól, hogy az adott háború közel van vagy távol van. A másik fontos feladatunk pedig, hogy ezen háborúknak a következményeitől megóvjuk a magyar embereket, a magyar családokat és a magyar vállalkozásokat, a magyar gazdaság szereplőit – szögezte le.

A helyzet az, hogy ez az új háborús világrend, ami a szemünk előtt alakul ki, ez nagyon könnyen minden idők legsúlyosabb energiaválságát hozhatja el Európa számára. Az iráni háború nyomán a világgazdaság egyik fő ütőerét szorították el

Majd rámutatott, hogy a Hormuzi-szoros lezárása a világ kőolaj-felhasználásának húsz százalékát érinti, míg az öbölháború esetén ez mindössze öt-hat százalék volt.

„Ez párosulva azzal, hogy Brüsszel ideológiai alapon megközelítve az energiaellátás kérdését, kizárta az orosz energiahordozókat, elsősorban az orosz földgázt, illetve az orosz olajat részben az európai piacról, ezzel igen könnyen előállhat az a helyzet, hogy a következő hetekben olaj- és gázhiány lesz Európában”

– figyelmeztetett, hozzátéve, hogy ez súlyos áremelkedésekhez is vezethet.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy az Európai Bizottság ráadásul azt tervezi, hogy április 15-én, éppen pont véletlenül három nappal a magyar választás után fogják előterjeszteni azt a javaslatot döntésre, amely szerint az orosz kőolajat teljes egészében ki kell tiltani Európából, így azokból az országokból is, amelyek eddig a szankciók alól kivételt kapnak, beleértve Magyarországot.

Az orosz olaj kitiltása teljes egészében Európából ebben a helyzetben, amikor az arab olaj nem tud eljutni Európába, ez drámai hatásokat fog jelenteni, gyakorlatilag olajhiányt és drámai olajár-emelkedést jelent majd Európa számára

– Ezért, ami nagyon fontos, hogy meg kell akadályozni, hogy az Európai Unió egy teljes orosz olajkitiltást hajtson végre Európából. Ezt meg csak úgy lehet megakadályozni, hogy ha ül majd Brüsszelben a döntéshozatalnál, az asztalnál olyan, aki nyíltan, egyenesen és bátran ellene mer majd menni ennek a javaslatnak – mondta.

„Úgyhogy április 12-én, most vasárnap meg kell nyerni a választást ahhoz, hogy jövő héten szerdán meg tudjuk akadályozni azt, hogy az orosz olajat teljes egészében kitiltsák Európából, és ezzel előállítsanak egy olajhiányt meg egy drámai olajár-növekedést”

– Ugyanis egy ilyen drámai olajár-növekedés nyilvánvalóan a rezsicsökkentést azonnal derékba vágná, s akkor háromszorosára nőnének a rezsiköltségek, illetve a védett benzinárakat is teljes egészében lehetetlen lenne fenntartani, és akkor meg az ezerforintos benzinár a következő hatás, amit szintén el kell kerülni – vélekedett Szijjártó Péter

– Úgyhogy mi az olcsó energiáért való küzdelmet az egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a jövőre nézvést is – erősítette meg.

A miniszter végül arra is kitért, hogy az elmúlt tíz évben 38 beruházás valósult meg állami támogatással Nyíregyházán, mintegy 1330 milliárd forint értékben.

– Ezekhez a kormány 126 milliárd forint támogatást biztosított, és tizenötezer munkahelyet biztosítottak be ezek a beruházások Nyíregyházán és környékén – húzta alá.


Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

