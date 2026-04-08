Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

J. D. Vance: Amit az Európai Unióban, Brüsszelben és egyes külföldi befolyásolási műveletek kapcsán látunk, az botrányos

Orbán Balázs legfrissebb Facebook-bejegyzésében J. D. Vance szavait idézve számolt be az amerikai alelnök kritikáiról, amelyet a brüsszeli és egyéb külföldi befolyásolási kísérletekkel kapcsolatban fogalmazott meg. J. D. Vance szerint méltatlan támadások érik Magyarországot és a választási folyamatot. Az alelnök egyúttal elfogadhatatlannak nevezte a külső nyomásgyakorlást, és Orbán Viktort a béke szempontjából fontos partnernek nevezte.

Forrás: Orbán Balázs2026. 04. 08. 15:14
Orbán Balázs legfrissebb Facebook-bejegyzésében J. D. Vance szavait idézte Forrás: Orbán Balázs/Facebook
Orbán Balázs új Facebook-bejegyzésében kitért arra, hogy J. D. Vance hevesen bírálta a külföldi befolyásolási kísérleteket és a Magyarországot érő kritikákat. Felidézte J. D. Vance szavait, aki úgy fogalmazott: „Amit az Európai Unióban, Brüsszelben és egyes külföldi befolyásolási műveletek kapcsán látunk, az botrányos.”

Az amerikai alelnök szerint sok méltatlan támadás éri Orbán Viktort és a magyar választást – de végső soron a magyar emberek döntenek, mert így helyes. Beszédében több állítást is megfogalmazott, melyeket a miniszterelnök politikai igazgatója felidézett.

  • J. D. Vance botrányosnak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Zelenszkij fenyegetést intézett Magyarország kormányfője ellen. A Trump -adminisztráció második embere szerint Orbán Viktor nagyon fontos partnere a békének az amerikai kormány számára. 

Európában vannak sokkal nagyobb gazdaságok és népesebb országok, de az európai politikai központok többsége messze nem segítette annyira az orosz–ukrán béke ügyét, mint Orbán Viktor.

  • Ha békét akarsz teremteni, akkor értened kell, mit gondol a konfliktus mindkét oldala. Nem árulás megérteni, hogy honnan jönnek az oroszok és az ukránok. Ez a békés rendezés szükséges feltétele. Ez nem orosz befolyás. És ez nem amerikai befolyás. Ez a béke iránti szándék.
  • A liberálisok azt mondják, ha az Egyesült Államok alelnöke idejön, és azt mondja, Orbán Viktor jó munkát végez, és a béke szempontjából hasznos államférfi – az külföldi befolyás. De szerintük az már nem számít külföldi befolyásnak, amikor az Európai Unió eurómilliárdok visszatartásával fenyegeti Magyarországot azért, mert megvédi a határait. Ez ezek szerint nem külföldi befolyás. 

Azt sem tartják külföldi befolyásnak, amikor az ukránok leállítanak vezetékeket, és ezzel szenvedést okoznak a magyar embereknek, hogy befolyásolják a választásokat. Ez egyszerűen nem állja meg a helyét.

  • Külföldi befolyás az, amikor más kormányok fenyegetnek, nyomást gyakorolnak, és gazdasági eszközökkel próbálják megmondani, hogyan szavazz. Ez pedig a magyar emberek számára – függetlenül attól, hogy szeretik-e Orbán Viktort vagy egyetértenek-e bizonyos politikákkal – alapvetően a szuverenitás elleni támadás.

Az Egyesült Államok alelnöke kétnapos diplomáciai látogatásra érkezett Budapestre, hogy a sorsdöntő parlamenti választások előtt támogatásáról biztosítsa a magyar miniszterelnököt. Vance a látogatás záróakkordjaként a Mathias Corvinus Collegiumban osztotta meg gondolatait a jövő kihívásairól. Az amerikai alelnök szót ejtett a választási folyamatba való külföldi beavatkozásokról is, s újfent kiállt Orbán Viktor politikája mellett – a teljes beszélgetést itt olvashatja el.

Borítókép: Orbán Balázs és J. D. Vance (Forrás: Orbán Balázs/Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

