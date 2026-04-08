J. D. Vance: Amit az Európai Unióban, Brüsszelben és egyes külföldi befolyásolási műveletek kapcsán látunk, az botrányos

Orbán Balázs új Facebook-bejegyzésében kitért arra, hogy J. D. Vance hevesen bírálta a külföldi befolyásolási kísérleteket és a Magyarországot érő kritikákat. Felidézte J. D. Vance szavait, aki úgy fogalmazott: „Amit az Európai Unióban, Brüsszelben és egyes külföldi befolyásolási műveletek kapcsán látunk, az botrányos.”

Az amerikai alelnök szerint sok méltatlan támadás éri Orbán Viktort és a magyar választást – de végső soron a magyar emberek döntenek, mert így helyes. Beszédében több állítást is megfogalmazott, melyeket a miniszterelnök politikai igazgatója felidézett.

J. D. Vance botrányosnak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Zelenszkij fenyegetést intézett Magyarország kormányfője ellen. A Trump -adminisztráció második embere szerint Orbán Viktor nagyon fontos partnere a békének az amerikai kormány számára.