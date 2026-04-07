Rendkívüli

Orbán Viktor: Ma két szabadságszerető nemzet találkozik – kövesse nálunk élőben a miniszterelnök és J. D. Vance nagygyűlését

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Orbán ViktorJD VanceBudapest

Húsz éve nem volt ilyen fontos vendég Budapesten. Magyarországra látogatott J.D. Vance amerikai alelnök, Orbán Viktor szövetségese, aki érti Magyarországot és aki az elmúlt években a magyar szuverenitás egyik leghatározottabb védelmezőjévé vált. Vance következetesen kiáll a magyar család- és bevándorláspolitika mellett, miközben bírálja Brüsszel magyar-ellenes intézkedéseit. Kövesse nálunk élőben a Magyar-Amerikai Barátság Napja címmel meghirdetett nagygyűlést.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 16:46
J. D. Vance amerikai alelnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megérkezett Budapestre az Amerikai Egyesült Államok alelnöke J. D. Vance, hogy a sorsdöntő választások előtt személyesen biztosítja támogatásáról a magyar kormányfőt. Az amerikai alelnök részt vesz a „Magyar-Amerikai Barátság Napja" címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban, valamint Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatót fogna tartani. Kövesse nálunk élőben!

Fotó: AFP

Rákay Philip, a nagygyűlés konferansziéja arról beszélt, hogy a nap két fő szónoka „két nagyszerű, intelligens és bátor ember”, majd kiemelte: közös bennük, hogy ismerik és szeretik az embereket, akiket képviselnek, hiszen maguk is közülük valók.

 Hozzátette, mindketten komoly küldetést teljesítenek, „egészen magasra tartva viszik az egyetemes értékek és a normalitás zászlaját”, és egyikük sem alkuszik meg, amikor a haza érdekeiről van szó. Ezt követően a jelenlévőkhöz fordulva arra kérte a vendégeket, hogy hallgassák meg „két nagyszerű nemzet két csodálatos himnuszát”.

Rákay Philip beharangozójában arról beszélt, hogy a rendezvény házigazdája egy közel negyven éve aktív politikus, aki már a nyolcvanas évek második felében, még a vasfüggöny lebontása előtt egy szabad, szuverén, szovjet befolyástól mentes Magyarországról álmodott, és sokat tett azért, hogy 1990-ben bekövetkezzen a rendszerváltás.

Hozzátette, hogy azóta összesen öt ciklust, húsz évet töltött a miniszterelnöki székben, és „igazi patrióta”, akinek politikai küldetését, a globalista fősodorral szembemenő illiberális gondolkodását és bátor politikai elképzeléseit világszerte egyre többen tekintik követendő példának. Kiemelte, hogy az általa alapított Patrióták Európáért Szövetség befolyása folyamatosan erősödik.

Felidézte azt is, hogy tíz évvel ezelőtt, 2016 nyarán az Európai Unió egyetlen miniszterelnökeként állt ki Donald Trump politikája mellett, és mára az amerikai elnök egyik legfontosabb szövetségesévé vált, aminek nyomán – fogalmazása szerint – az amerikai–magyar kapcsolatok „aranykorukat élik”.

Végül a közönséghez fordulva bejelentette: „Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor következik.”

Orbán Viktor beszéde elején köszöntötte az amerikai alelnököt, az amerikai vendégeket és az ünneplőket, hangsúlyozva, hogy „szeretettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük az Amerikai Egyesült Államok alelnökét Magyarországon”.

Megköszönte, hogy elfogadták a meghívást, és kiemelte: „közösen ünnepelhetjük a magyar–amerikai barátság napját”. Hozzátette, örülnek és hálát adnak a gondviselésnek, hogy „egy ilyen nagy és erős rétisas lehet a barátunk”.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy „jelentem, a sas leszállt Magyarországon”, majd hozzátette: „a magyarok ősi madara, a turul barátsággal fogadta őt”.

Kiemelte, hogy „ilyen közös nap nem volt még nemzeteink történelmében”, és hangsúlyozta: „nem egyszerűen egy diplomáciai eseményen vagyunk”, hanem „a két nemzet küzdelmeinek és reményeinek találkozását ünnepeljük”, valamint „a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorát”. Hozzátette, hogy ennek az aranykorszaknak „a politikai és üzleti haszna nem ok, hanem következmény”.

A miniszterelnök szerint az amerikai–magyar barátság „valójában civilizációs és spirituális természetű”, és úgy fogalmazott: „ma két szabadságszerető nemzet találkozik”. Felidézte, hogy az Egyesült Államok „egy szabadságharcban született ország”, amely „egy globális birodalom ellen harcolt, hogy szabad lehessen”, majd hozzátette: „hatalmas országot építettek maguknak, nem kellett hozzá csak 250 év”.

Isten éltesse az Egyesült Államokat 250. születésnapján!

 – mondta.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy „ki szeretné jobban a szabadságot a magyaroknál?”, majd hangsúlyozta: „nincs még egy olyan nemzet Európában, amelyre több birodalom akarta rátenni a kezét, mint a magyarokra”. Hozzátette, hogy „minden korszak elnyomó hatalma ellen vállaltuk a harcot”, és „hol karddal, vérrel, hol szívós munkával küzdöttünk, de küzdöttünk minden birodalom ellen”.

Úgy fogalmazott, hogy bár „nem nyertük meg minden szabadságharcunkat”, az „1100 éves történet során sohasem harcoltunk hiába”, mert „a hódítók elhullottak, a magyarok megmaradtak”, és „élünk és virulunk”. Hangsúlyozta: „minden adott, hogy az előttünk álló évszázad nyertesei lehessünk”, és kijelentette: „hiszem, mi hisszük, hogy ez a magyarok évszázada lesz”.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy „hatalmas a távolság Amerika és Magyarország között”, hiszen „egy óceán választ el bennünket”, ugyanakkor „a két nemzet szabadságküzdelmei összekapcsolódnak”. Példaként említette, hogy „az amerikai függetlenségi háborúban Kováts Mihály huszártiszt szervezte meg a kontinentális hadsereg lovasságát”, valamint azt, hogy „Kossuth Lajost Amerikában is ünnepelték”.

Majd felidézte, hogy az első világháború után „fosztogató idegen csapatok szállták meg a hazát”, és egy amerikai tábornok „saját kezével védte a Magyar Nemzeti Múzeumot”, amivel „megakadályozta, hogy a magyar nemzet kincsei ebek harmincadjára jussanak”. Hozzátette: „a tábornok szobra ma is ott áll a Szabadság téren”.

Hangsúlyozta, hogy „hősként tiszteljük Ronald Reagant”, aki „elhatározta, hogy megnyeri a hidegháborút és kiszabadítja a népeket a szovjet uralom alól”, majd kiemelte: „nemcsak elhatározta, hanem el is indította”, aminek köszönhetően „mi visszatérhettünk a nyugati világ szabad népei közé”. Beszédében külön is kijelentette: „Dicsőség Ronald Reagannek”.

A miniszterelnök az amerikai alelnökhöz fordulva úgy fogalmazott, hogy „Bartók, Teller, Neumann, Kertész, Cukor, Pulitzer és a többiek” mind olyan emberek voltak, „akik szabadságra vágytak, ezért az új világban találtak otthonra”. Hozzátette, hogy „önöknél lettek sikeresek”, és „egyszerre hoztak dicsőséget az új és a régi hazájuknak”.

Személyes emlékeit is felidézve elmondta, hogy „Bush elnök döntő szerepet vállalt abban, hogy véget vethessünk a kommunizmusnak és hazaküldhessük a szovjet katonákat”, majd kiemelte: „1989-ben nemcsak Budapestre látogatott el, hanem feltételül szabta az 56-os forradalom áldozatainak újratemetését”, ami – szavai szerint – „elvezetett bennünket a szabadság és a demokrácia helyreállításához”.

Borítókép: J. D. Vance amerikai alelnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
