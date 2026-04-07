Orbán Viktor: Ma két szabadságszerető nemzet találkozik – kövesse nálunk élőben a miniszterelnök és J. D. Vance nagygyűlését

Orbán Viktor beszéde elején köszöntötte az amerikai alelnököt, az amerikai vendégeket és az ünneplőket, hangsúlyozva, hogy „szeretettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük az Amerikai Egyesült Államok alelnökét Magyarországon”.

Megköszönte, hogy elfogadták a meghívást, és kiemelte: „közösen ünnepelhetjük a magyar–amerikai barátság napját”. Hozzátette, örülnek és hálát adnak a gondviselésnek, hogy „egy ilyen nagy és erős rétisas lehet a barátunk”.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy „jelentem, a sas leszállt Magyarországon”, majd hozzátette: „a magyarok ősi madara, a turul barátsággal fogadta őt”.

Kiemelte, hogy „ilyen közös nap nem volt még nemzeteink történelmében”, és hangsúlyozta: „nem egyszerűen egy diplomáciai eseményen vagyunk”, hanem „a két nemzet küzdelmeinek és reményeinek találkozását ünnepeljük”, valamint „a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorát”. Hozzátette, hogy ennek az aranykorszaknak „a politikai és üzleti haszna nem ok, hanem következmény”.

A miniszterelnök szerint az amerikai–magyar barátság „valójában civilizációs és spirituális természetű”, és úgy fogalmazott: „ma két szabadságszerető nemzet találkozik”. Felidézte, hogy az Egyesült Államok „egy szabadságharcban született ország”, amely „egy globális birodalom ellen harcolt, hogy szabad lehessen”, majd hozzátette: „hatalmas országot építettek maguknak, nem kellett hozzá csak 250 év”.

Isten éltesse az Egyesült Államokat 250. születésnapján!

– mondta.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy „ki szeretné jobban a szabadságot a magyaroknál?”, majd hangsúlyozta: „nincs még egy olyan nemzet Európában, amelyre több birodalom akarta rátenni a kezét, mint a magyarokra”. Hozzátette, hogy „minden korszak elnyomó hatalma ellen vállaltuk a harcot”, és „hol karddal, vérrel, hol szívós munkával küzdöttünk, de küzdöttünk minden birodalom ellen”.

Úgy fogalmazott, hogy bár „nem nyertük meg minden szabadságharcunkat”, az „1100 éves történet során sohasem harcoltunk hiába”, mert „a hódítók elhullottak, a magyarok megmaradtak”, és „élünk és virulunk”. Hangsúlyozta: „minden adott, hogy az előttünk álló évszázad nyertesei lehessünk”, és kijelentette: „hiszem, mi hisszük, hogy ez a magyarok évszázada lesz”.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy „hatalmas a távolság Amerika és Magyarország között”, hiszen „egy óceán választ el bennünket”, ugyanakkor „a két nemzet szabadságküzdelmei összekapcsolódnak”. Példaként említette, hogy „az amerikai függetlenségi háborúban Kováts Mihály huszártiszt szervezte meg a kontinentális hadsereg lovasságát”, valamint azt, hogy „Kossuth Lajost Amerikában is ünnepelték”.