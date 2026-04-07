J. D. Vance útját barátság érlelte

Két évtizede nem járt Magyarországon olyan magas rangú amerikai politikus, mint a ma Budapestre várt J. D. Vance alelnök. De látogatása a jelentőségében a 2006-os vendég, ­George W. Bush elnök apjának, idősebb George Bush elnöknek az 1989-es útja óta példátlan. Míg ugyanis a két Bush között az Egyesült Államokat irányító Bill Clinton a 90-es években kétszer is járt hazánkban, az ő vizitjei elsősorban a hidegháború után megváltozott külpolitikai környezethez, illetve a NATO közép-európai bővítéséhez kapcsolódtak.

Az idősebb Bush és Vance látogatásai viszont nyílt állásfoglalások a magyar belpolitikában, Orbán Viktor pedig, ha csaknem harminchét év eltéréssel is, de közös szereplő mindkettőben. 1989 júliusában Bush, aki elnökségének első évét töltve csöppent Európa legnagyobb legújabb kori átalakulásának kellős közepébe, nyíltan kiállt a magyarországi rendszerváltoztatás és az akkor még parlamenten kívüli széles ellenzéki tábor mellett.

Leghíresebb itteni fotóján a Fidesz képviseletében a mai kormányfő is szerepel. J. D. Vance Budapestre érkezése pedig – főnöke, Donald Trump elnök többszörösen elismételt szavai mellett – annak személyes megerősítése, hogy a Fehér Ház a kormánypártokat támogatja a vasárnapi országgyűlési választásokon. Ez az időzítésből is nyilvánvaló, illetve abból is, hogy Orbán és Vance ma nagygyűlésen is részt vesz együtt.

Mindez nem jön jókor az ellenzéki kihívónak. Mit csinál erre Magyar Péter? Tudva, hogy Trump és Vance – akárcsak a legtöbb világpolitikai főszereplő – esetében olyan politikusokról van szó, akiket ő legfeljebb a tévében láthatott, kijelenti: az amerikai alelnök nem is azért jön, hogy Orbánt támogassa, ő pedig azt várja Vance-től, hogy mondja ki, nem kér hazánktól se katonát, se más szerepvállalást Iránban. Na persze, ahogy azt Móricka elképzeli: a világ első számú hatalmának második legfontosabb politikusa majd éppen egy számára teljesen ismeretlen magyar közéleti szereplő felvetéseire fog válaszolgatni.

Magyar sem buta ennyire – ez egyszerű kampányfogás. Ha katonáink Iránba küldése szóba sem kerül, akkor a Tisza Párt vezetője tovább lebegtetheti saját közönsége előtt, hogy a „távozó” magyar kormány olyan alkuba bocsátkozhatott az amerikaiakkal, amely – ahogy Magyar fogalmazott – „megköti a következő kormány kezét”. Teheráni szél címmel esetleg reklámfilmet is forgattathatna erről, péntektől vasárnapig ingyen vetítve a táborának. Panyi Szabolcs – mondjuk úgy – „szolgálatkészségére” lenne szükség ahhoz, hogy pontosan tudjuk, mi jár Vance fejében. A mágneses rezonanciát is felhasználó legújabb, telepatikus lehallgatási technológia brit tudósok szerint gondolatokat is dekódol, majd leírt formában rögzít.