idezojelek
A Helyzet

Mély víz, csak úszóknak!

Kíváncsian várjuk a napot, amikor Magyar Péter nem Sulyok Tamással keménykedik, hanem Merzcel, Macronnal vagy Von der Leyennel.

Szőcs László avatarja
Szőcs László
Cikk kép: undefined
európai unióemmanuel macronfriedrich merzeurópai tanácsMagyar Péter 2026. 06. 04. 5:00
Fotó: JOHN THYS
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

De egyelőre egy még égetőbb probléma áll előtte, mégpedig Ukrajna. Brüsszel, Berlin, Párizs nem tett le Kijev támogatásának folytatásáról. Bár az ukránok gyors uniós felvétele most nem reális, mielőbb megkezdenék velük a csatlakozási tárgyalásokat. Kerékkötője lesz-e ennek Magyar Péter, aki a hírek szerint máris kész találkozni az ukrán elnökkel? Tud-e annyi garanciát adni Volodimir Zelenszkij a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, amennyire Magyar Péter azt mondhatja, rendben, kezdjük el a tárgyalásokat! Enged-e a katonai szállítások kérdésében? Az új kormányfő, akinek környezete szintén tapasztalatlan az európai politika útvesztőiben, ahol a sokat hangoztatott „értékek” felszíne alatt valójában mindig valakiknek a pénzeiről van kimondatlanul is szó, meg fogja látni, milyen emberpróbáló magyar érdekeket képviselni a láthatatlan falak erdejében. Kíváncsian várjuk a napot, amikor Magyar Péter nem Sulyok Tamással keménykedik, hanem Merzcel, Macronnal, Von der Leyennel vagy mással találkozva nem hímez-hámoz, hanem karakán módon kiáll az európai színtéren érdekeink védelmében, legyen szó Ukrajnáról, a migrációról vagy a genderről. Két hét múlva újoncot avat az Európai Tanács, amely azért nem egy Tisza-sziget szintje. Ott rögtön neki is láthat a számára szokatlan feladatnak.
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekalkotmány

A narcisztikus pszichopata a jogot és a népakaratot máris semmibe veszi

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekSulyok Tamás

Most nem lehetünk gyávák

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekBL-döntő

Kié a BL-döntő? Találkozunk Filippinél!

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkormány

Álomtitkárok kerestetnek

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Molnár László
idezojelekamanda serrano

A KO-királynő újabb rekorddal zárná pazar pályafutását

Molnár László avatarja

A hét súlycsoportban vb-övet szerző legenda a búcsúmeccse után visszatérne az MMA-ba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu