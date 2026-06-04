Mély víz, csak úszóknak!

De egyelőre egy még égetőbb probléma áll előtte, mégpedig Ukrajna. Brüsszel, Berlin, Párizs nem tett le Kijev támogatásának folytatásáról. Bár az ukránok gyors uniós felvétele most nem reális, mielőbb megkezdenék velük a csatlakozási tárgyalásokat. Kerékkötője lesz-e ennek Magyar Péter, aki a hírek szerint máris kész találkozni az ukrán elnökkel? Tud-e annyi garanciát adni Volodimir Zelenszkij a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, amennyire Magyar Péter azt mondhatja, rendben, kezdjük el a tárgyalásokat! Enged-e a katonai szállítások kérdésében? Az új kormányfő, akinek környezete szintén tapasztalatlan az európai politika útvesztőiben, ahol a sokat hangoztatott „értékek” felszíne alatt valójában mindig valakiknek a pénzeiről van kimondatlanul is szó, meg fogja látni, milyen emberpróbáló magyar érdekeket képviselni a láthatatlan falak erdejében. Kíváncsian várjuk a napot, amikor Magyar Péter nem Sulyok Tamással keménykedik, hanem Merzcel, Macronnal, Von der Leyennel vagy mással találkozva nem hímez-hámoz, hanem karakán módon kiáll az európai színtéren érdekeink védelmében, legyen szó Ukrajnáról, a migrációról vagy a genderről. Két hét múlva újoncot avat az Európai Tanács, amely azért nem egy Tisza-sziget szintje. Ott rögtön neki is láthat a számára szokatlan feladatnak.

