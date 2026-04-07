J. D. Vance, az amerikai szövetséges, aki érti Magyarországot

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, az elmúlt években a magyar szuverenitás egyik leghatározottabb védelmezőjévé vált. Vance következetesen kiáll a magyar család- és bevándorláspolitika mellett, miközben bírálja Brüsszel Magyarország-ellenes intézkedéseit. Az alelnök Budapestre látogat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 4:55
Orbán Viktor és J.D. Vance Washingtonban Forrás: MTI
J. D. Vance április 7–8-án Budapestre látogat . Az amerikai alelnök tárgyalást folytat majd a magyar kormányfővel és beszédet mond az Egyesült Államok és Magyarország közötti partneri együttműködés kapcsán. A Trump-adminisztráció és az amerikai jobboldal már többször támogatásáról biztosította a magyar kormányt, valamint elismerően nyilvánultak meg Orbán Viktor konzervatív értékek védelmében végzett munkájáról és a sikeres magyar bevándorláspolitikáról.

J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke jövő héten kedden Magyarországra látogat!

– írta közösségi oldalán a magyar miniszterelnök.

Vance hosszú évek óta Magyarország szövetségese

J. D. Vance, aki a haditengerészet tagjaként megjárta az iraki háborút, szegény családban nőtt fel az ohiói Middletownban, innen jutott el később az egyik legelitebb amerikai egyetem, a Yale jogi karáig. Híressé a Vidéki ballada az amerikai álomról (Hillbilly Elegy) című könyvével vált.

Az alelnök több alkalommal méltatta a magyar kormány politikáját, aki az elmúlt években a magyar család- és oktatáspolitikát is példaként állította az amerikaiak elé. 2021-ben, még szenátorjelöltként egy konferencián a „gyermektelen baloldalt” okolta az Egyesült Államok problémáiért, mert „nem fizikailag elkötelezettek az ország jövője iránt”. 

Ezzel szemben Magyarországon hiteleket adnak a friss házasoknak, amelyeket később elengednek, ha a pár együtt marad, és gyermekeket vállalnak 

– példálózott Vance.

Miért ne lehetne ezt itt is megtenni? Miért nem tudjuk ténylegesen elősegíteni a családalapítást?

– mondta az akkor még szenátorjelölt Vance, aki évek óta töretlenül kiáll a Magyarország által képviselt értékek mellett.

Úgy gondolom, hogy Orbán Viktor hozott néhány okos döntést, amelyekből tanulhatnánk az Egyesült Államokban

– emelte ki egy másik alkalommal. A müncheni biztonsági konferencián J. D. Vance és Keith Kellogg amerikai különmegbízott sokkolta az európai vezetőket azzal, hogy az amerikaiak által finanszírozott biztonság többé nem garantált. Az alelnök éles kritikát fogalmazott meg az Európai Unió politikai vezetésével szemben, kifogásolva a felelőtlen kijelentéseket, amelyeket a demokráciáról és az alapvető jogok értelmezéséről tesznek. Vance arról beszélt, hogy Európa számára nem Oroszország vagy Kína jelenti a legnagyobb fenyegetést, hanem az a belső folyamat, amely során a kontinens elfordul saját alapvető értékeitől.

Borítókép: Orbán Viktor és J. D. Vance Washingtonban (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
