J. D. Vance, az amerikai szövetséges, aki érti Magyarországot

J. D. Vance április 7–8-án Budapestre látogat . Az amerikai alelnök tárgyalást folytat majd a magyar kormányfővel és beszédet mond az Egyesült Államok és Magyarország közötti partneri együttműködés kapcsán. A Trump-adminisztráció és az amerikai jobboldal már többször támogatásáról biztosította a magyar kormányt, valamint elismerően nyilvánultak meg Orbán Viktor konzervatív értékek védelmében végzett munkájáról és a sikeres magyar bevándorláspolitikáról.

– írta közösségi oldalán a magyar miniszterelnök.

Vance hosszú évek óta Magyarország szövetségese

J. D. Vance, aki a haditengerészet tagjaként megjárta az iraki háborút, szegény családban nőtt fel az ohiói Middletownban, innen jutott el később az egyik legelitebb amerikai egyetem, a Yale jogi karáig. Híressé a Vidéki ballada az amerikai álomról (Hillbilly Elegy) című könyvével vált.