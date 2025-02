Vance, az Egyesült Államok történetének egyik legfiatalabb alelnöke

Vance politológia és filozófia szakon végzett az Ohiói Egyetemen, és summa cum laude minősítéssel diplomázott. Ezt követően 2013-ban a Yale jogi karán végzett és jogászprofesszor lett. Még joghallgatóként Vance vett részt a PayPal-alapító Peter Thiel előadásán, majd később a pénzügyi cég alapítójával dolgozott együtt. Erről az időszakról, a 2020-as The Lamp című lapban azt írta, hogy ez volt „a Yale-en töltött ideje legjelentősebb pillanata”. Két gyakornoki idő és egy rövid vállalati jogi karrier után Vance 2016-ban kezdett el dolgozni a Thiel által támogatott Mithril Capital cégnél. Egy évvel később a Revolution nevű washingtoni kockázatitőke-befektető céghez szerződött.

Vance alelnök. Fotó: AFP

J. D. Vance korábban nem volt Trump egyértelmű támogatója. 2016-ban kimondottan ellenezte Donald Trump kampányát, de 2020-ban már támogatta őt.

Ahogy azonban teltek az évek – és Trump elnöksége –, Vance másképp kezdett hozzáállni az elnökhöz és politikájához. A Financial Timesnak 2018-ban azt mondta, hogy Donald Trump „felismeri azokat a feszültségeket, amelyek Ohio, Pennsylvania és Kentucky keleti részén érezhetők.”

2020-ban Vance már támogatta Trump kampányát, és lényegében elnézést kért korábbi álláspontja miatt.

A fordulat kölcsönös volt, mert miközben Vance Trump felé fordult, Trump is támogatni kezdte Vance politikai előretörését és bizalmába fogadta az ohaiói szenátort.

Vance 2022-ben került be a szenátusba, és akkor Trump egyik leghűségesebb támogatójává vált. Szenátorként Vance megpróbálta a konzervatívabb irányba terelni a Republikánus Pártot. A szenátusban Vance a bank-, lakás- és városügyi bizottságban, a kereskedelmi, tudományos és közlekedési bizottságban, a közös gazdasági bizottságban és az idősügyi különbizottságban dolgozott. Trumphoz hasonlóan a bevándorlással kapcsolatban ő is a keményvonalas álláspontot képviseli

Az egyik legfiatalabb alelnök

Az idén negyvenéves Vance az Egyesült Államok történetének harmadik legfiatalabb alelnöke, John Breckinridge demokrata alelnök után, aki 1857-es beiktatásakor 36 éves volt. A harmadik legfiatalabb alelnök az 1953-ban Eisenhower alelnökeként felesküdött Richard M. Nixon, aki néhány nappal a beiktatása előtt ünnepelte 40. születésnapját.

Trump júniusban, a republikánus nemzeti konvención jelentette be, hogy a J. D. Vance-t jelöli alelnökének. Bejelentéséről közösségi oldalán is közzétett egy bejegyzést, amelyben méltatta Vance korábbi tevékenységét, és azt mondta, hogy Vance alelnökként mindent meg fog tenni, hogy segítsen neki a Make America Great Again, vagyis a Tegyük naggyá újra Amerikát megvalósításában.

Alelnökként J. D. továbbra is harcolni fog az alkotmányunkért, kiáll a katonáink mellett, és mindent megtesz azért, hogy segítsen nekem, hogy Amerika újra nagyon nagy legyen. Gratulálunk J. D. Vance szenátornak, feleségének, Usha-nak, aki szintén a Yale jogi karán végzett, és három gyönyörű gyermeküknek. MAGA2024!

– írta Trump.

Donald Trump Jr.-nak, a legidősebb Trump fiúnak fontos szerepe volt J. D. Vance-nek a kiválasztásában, akit az ifjabb Trump barátjának tart.

Hihetetlen választás

– mondta az ifjabb Trump, a republikánus nemzeti konvención.

Az alelnök beiktatása

2025. január 20-án, az elnöki beiktatás napján először J. D. Vance alelnök tette le az esküt. A korábbi ohiói szenátor mellett felesége és gyermekei is jelen voltak az eskütétel alatt.

Az alelnök rövid beszédében a MAGA szlogent hangsúlyozta és azt ígérte, hogy mindent megtesz Amerika felvirágoztatásáért.

Vance szerint alelnökként elsődleges feladata megvédeni az amerikaiakat.

Az alelnök, beiktatása után nem sokkal az Egyesült Államok menekültpolitikájáról beszélt.

Alapos átvilágítás nélkül senkit sem szabad beengedni az Egyesült Államokba

– hangsúlyozta a CBS amerikai hírtelevíziónak adott első interjújában J. D. Vance amerikai alelnök.

Vance elismeri Magyarországot

Még beiktatása előtt felmerült, hogy az új alelnöknek, a korábbi gyakorlattól némileg eltérően, nem egy körülhatárolt felelősségi köre lesz, hanem mindig azokon a területeken segíti Donald Trumpot, ahol éppen szükség van rá. Az egyik ilyen terület az oktatás kérdése, ahol korábban Vance példaértékűnek tartotta a magyar politikát.

A CBS amerikai hírtelevízió egyik műsorában, akkor még szenátorként, tavaly arról beszélt, hogy az amerikai egyetemek elfogultak a baloldal irányába, ugyanis „baloldali alapítványok irányítják” őket, miközben az adófizetőknek nincs beleszólásuk abba, hogy mire költik a pénzüket.

Az egyetemek Amerikában a társadalmi szerződés részét képezik, és ha nem oktatják jól a gyerekeinket, de a következő generációt a diákhitel-adósság hegyei alá temetik, akkor nem teljesítik az alku rájuk eső részét – hangsúlyozta.

Az az elképzelés, hogy az adófizetőknek legyen némi befolyásuk arra, hogy a pénzüket hogyan költik el ezeken az egyetemeken, ez egy teljesen észszerű dolog, és valóban úgy gondolom, hogy [Orbán Viktor] hozott néhány okos döntést, amelyekből tanulhatnánk az Egyesült Államokban

− fogalmazott.

Vance szintén kiemelt jelentőséget tulajdonít a családpolitika kérdésének is, és ebben példának tekinti Magyarországot.

Usha Chilukuri Vance, az alelnök felesége

Vance akkor ismerte meg feleségét, Usha Chilukuri Vance-t, amikor mindketten a Yale jogi karának hallgatói voltak. Könyvében azt írta, hogy Chilukuri Vance volt az ő „Yale-i szellemi vezetője”, aki arra bátorította, hogy keresse a lehetőségeket az elit intézményben. 2014-ben házasodtak össze. Az alelnök felesége az amerikai fellebbviteli bíróságon Brett Kavanaugh bírónak volt asszisztense, mielőtt a Legfelsőbb Bíróság bírája lett, és John Roberts főbírónak is volt asszisztense – írta a The New York Times.

Férje beiktatása előtt Munger, Tolles & Olson ügyvédi irodánál dolgozott peres ügyvédként, majd felmondott, amikor Trump Vance-t választotta alelnök-jelöltjének.

A házaspárnak három közös gyermeke van, két fiú, Ewan és Vivek, valamint egy lány, Mirabel. Vance úgy jellemezte a 39 éves Usha-t, mint a női erőt a bal vállán. Vance felesége korábban elmondta, hogy férje mindig is egy összetartó családra vágyott.

A szolgálat mellett J. D. Vance számára valóban a második fontos vezérelv a család. Carlson Tucker amerikai konzervatív véleményvezér szerint a szenátus tagjai közül egyedül ő él boldog házasságban.



Vidéki ballada az amerikai álomról

Vance regénye, a Vidéki ballada az amerikai álomról (Hillbilly Elegy) a szegény fehér amerikaiak életét mutatta be. Vance 2016 nyarán adta ki a regényét. A memoár, amely a New York Times bestsellerévé vált, Vance Ohióban és Kentuckyban szegényként felnövő tapasztalataira összpontosít.

Trump győzelme, majd Vance kinevezése után sokan újraolvasták a könyvet, mintegy magyarázatot várva abból a politikus üstökösszerű felemelkedésére és útmutatást keresve saját karrierútjuk irányításához.

Vance Irakban szolgált tengerészgyalogosként. A sajtó képviselőit kísérte, és történeteket írt a szolgálati tagokról. Könyvében erről az időszakról azt írta, hogy a tengerészgyalogság megtanította arra, hogyan éljen felnőttként.