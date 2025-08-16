Hillary Clinton Nobel-békedíjra terjesztené elő Trumpot

A korábban még ellenfeleként induló demokrata politikus erről egy podcast műsorban beszélt. A Fox News beszámolója alapján Hillary Clinton hajlandó lenne előterjeszteni Donald Trumpot egy Nobel-békedíjra.

Hillary Clinton ígéretet tett

Fotó: KEVIN LAMARQUE / POOL

Ennek azonban a békekötés lenne a feltétele.

Ha sikerülne békét kötni és ez Donald Trumpnak lenne az érdeme, akkor jelölném őt Nobel-békedíjra

– fogalmazott Clinton a műsorban.

Később aztán persze pontosította magát. A volt elnökjelölt szerint ugyanis ez a béke csak bizonyos feltételek mellett nevezhető békének.

Tűzszünetnek kell lennie, nem lehet területcsere, és Putyinnak egy bizonyos időszakon belül ténylegesen ki kell vonulnia az általa elfoglalt területekről, hogy megmutassa jóhiszemű erőfeszítéseit és hogy bizonyítsa, hogy nem veszélyezteti Európa biztonságát

– pontosított a politikus.