Az EU biztosa a határellenőrzés megszüntetését követeli Németországtól

Németország kiutasított egy újabb szíriai állampolgárt

Közben a német hatóságok újabb szír férfit is toloncoltak ki. A 32 éves férfit többször elítélték erőszakos és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, és letöltötte többéves börtönbüntetését. Menetrend szerinti járattal szállították a szász-anhalti Burg börtönből Szíriába. A szövetségi belügyminisztérium szerint ez a második kitoloncolás Szíriába az Aszad-rezsim 2024. decemberi bukása óta. A kényszerdeportálásokat korábban évekre felfüggesztették.