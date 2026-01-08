Rendkívüli

Az EU biztosa a határellenőrzés megszüntetését követeli Németországtól

Magnus Brunner, az EU belügyi biztosa felszólította a német kormányt, hogy belátható időn belül szüntesse meg a határellenőrzéseket. Hangsúlyozta, hogy ezeket az ellenőrzéseket mindig is csak átmeneti intézkedésnek szánták, és ideiglenes, időben korlátozott eszközöknek nevezte őket. Brunner emellett sürgette a közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) mielőbbi végrehajtását.

2026. 01. 08. 10:36
Hangsúlyozta, hogy javítani kell az EU külső határainak védelmét, hogy a belső határellenőrzésre már ne legyen szükség. A schengeni övezetet az Európai Unió egyik legnagyobb vívmányának nevezte.

Magnus Brunner az EU belügyi biztosa felszólította a német kormányt, hogy a belátható időn belül szüntesse meg a határellenőrzéseket (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

Ezzel összefüggésben Brunner a menedékkérők következetesebb kitoloncolása mellett is kiállt. Szerinte Európának határozottabban kell eljárnia, különösen azokkal szemben, akik bűncselekményeket követnek el – írja a Junge Freiheit.

Különösen a bűnözőkkel és az Európára biztonsági kockázatot jelentő emberekkel kapcsolatban kell szigorúbban és hatékonyabban eljárnunk

 – mondta a volt osztrák pénzügyminiszter.

Németország kiutasított egy újabb szíriai állampolgárt

Közben a német hatóságok újabb szír férfit is toloncoltak ki. A 32 éves férfit többször elítélték erőszakos és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, és letöltötte többéves börtönbüntetését. Menetrend szerinti járattal szállították a szász-anhalti Burg börtönből Szíriába. A szövetségi belügyminisztérium szerint ez a második kitoloncolás Szíriába az Aszad-rezsim 2024. decemberi bukása óta. A kényszerdeportálásokat korábban évekre felfüggesztették.

Alexander Dobrindt (CSU) szövetségi belügyminiszter a Bildnek hangsúlyozta a kormány álláspontját: „A bűnözőket kitoloncoljuk, többek között Szíriába és Afganisztánba is. Aki itt bűncselekményt követ el, annak nem engedélyezett a maradása.”

Borítókép: Ursula von der Leyen és Magnus Brunner (Fotó: AFP)

