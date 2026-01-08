Hangsúlyozta, hogy javítani kell az EU külső határainak védelmét, hogy a belső határellenőrzésre már ne legyen szükség. A schengeni övezetet az Európai Unió egyik legnagyobb vívmányának nevezte.
Az EU biztosa a határellenőrzés megszüntetését követeli Németországtól
Magnus Brunner, az EU belügyi biztosa felszólította a német kormányt, hogy belátható időn belül szüntesse meg a határellenőrzéseket. Hangsúlyozta, hogy ezeket az ellenőrzéseket mindig is csak átmeneti intézkedésnek szánták, és ideiglenes, időben korlátozott eszközöknek nevezte őket. Brunner emellett sürgette a közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) mielőbbi végrehajtását.
Ezzel összefüggésben Brunner a menedékkérők következetesebb kitoloncolása mellett is kiállt. Szerinte Európának határozottabban kell eljárnia, különösen azokkal szemben, akik bűncselekményeket követnek el – írja a Junge Freiheit.
Különösen a bűnözőkkel és az Európára biztonsági kockázatot jelentő emberekkel kapcsolatban kell szigorúbban és hatékonyabban eljárnunk
– mondta a volt osztrák pénzügyminiszter.
Németország kiutasított egy újabb szíriai állampolgárt
Közben a német hatóságok újabb szír férfit is toloncoltak ki. A 32 éves férfit többször elítélték erőszakos és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, és letöltötte többéves börtönbüntetését. Menetrend szerinti járattal szállították a szász-anhalti Burg börtönből Szíriába. A szövetségi belügyminisztérium szerint ez a második kitoloncolás Szíriába az Aszad-rezsim 2024. decemberi bukása óta. A kényszerdeportálásokat korábban évekre felfüggesztették.
Alexander Dobrindt (CSU) szövetségi belügyminiszter a Bildnek hangsúlyozta a kormány álláspontját: „A bűnözőket kitoloncoljuk, többek között Szíriába és Afganisztánba is. Aki itt bűncselekményt követ el, annak nem engedélyezett a maradása.”
Borítókép: Ursula von der Leyen és Magnus Brunner (Fotó: AFP)
