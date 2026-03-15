Kosárlabdadráma: hosszabbításban győztük le Argentínát, óriásit léptünk a vb-részvétel felé

Az első félidő az argentin csapaté volt, de aztán jöttünk mi és a második félidőben nagy fordítást produkáló magyar csapat hosszabbításban 84-79-re legyőzte Argentínát. Ezzel a diadallal női kosárlabda-válogatottunk óriási lépést tett a vb-részvétel felé, hamarosan az is kiderülhet, hogy valóban sikerült-e a hőn áhított kijutás.

Lantos Gábor
2026. 03. 15. 14:42
Kemény meccset kellett játszani az argentin válogatott ellen
A szombati eredmények kedvező alakulása után a magyar női kosárlabda-válogatott saját kezébe tette sorsát vasárnap az Argenítna elleni újabb vb-selejtező előtt. Egy magyar győzelem nagyon közel hozta volna Magyarország vb-szereplését, de ehhez még az utánunk következő összecsapáson is szurkolnunk kellett Kanadának Japán ellen. A dél-amerikai csapat ellen vereségre senki sem mert gondolni. Mindkét csapatra igaz volt, hogy óriási tétért léptek pályára. Mindkét csapatnak volt már egy bravúrgyőzelme (a magyarok a japánokat, az argentinok a törököket verték), azaz igazi ki-ki meccsnek nézhettünk elébe. Ellenfelünk a szombat délutáni mérkőzését gyakorlatilag "elengedte" Kanada ellen, a dél-amerikai válogatott tényleg minden idegszálával a magyarokra koncentrált. Ami a mieink eddigi teljesítményét illeti, arra a hullámzó volt a legjobb jelző. Japán ellen tényleg minden összejött, az esélyesebb Kanada és Ausztrália elleni mérkőzésen viszont csak jó részperiódusaink akadtak. Igaz, egyik óriás ellen sem mi voltunk az esélyesek.

Juhász Dorka, a magyar női kosárlabda-válogatott játékosa a labdával - FOTÓ: MKOSZ

Aho Nina triplájával indult el a meccs és 3-0-s magyar vezetéssel. Juhász ellen a palánk alatt szabálytalankodtak, a bírók sípja néma maradt, az ellentámadásból egyenlített az aregntin csapat, amely utána egyből magához ragadta a kezdeményezést. A dél-amerikai csapat azonnal 7-0-s futást produkált, ezzel húzott el négy ponttal. Kemény volt a küzdelem, a bírók sem voltak mindig következetesek. A Kanada ellen nagyszerűen játszó Melisa Grettert nem tudtunk tartani, ő volt az, aki az ellenfél 11 pontjából egymaga 7-et dobott. Érződött a feszültség a magyar csapat játékán, s az is világos volt, hogy a váratlan húzások sokat adhatnak hozzá az eredményességhez. Ilyen volt Dombai Réka triplája, amellyel a 8. percben 1 pontra jöttünk fel. Miközben nagy energiákat mozgósítottunk az egyenlítésért, Argentína mintha kicsit könnyebben játszott volna. Az első negyed végén a kékmezesek vezettek 3 ponttal, 16-13-ra.

Sajnos a folytatás sem indult jól. Juhász Dorka előbb eladta a labdát, majd a bírók támadófaultot fújtak ellene. Ekkor már 18-13 volt az állás Argentína javára. Mintha béklyó lett volna olykor a magyar kezeken. 13-18-nál Lelik betörése végre kosárral végződött. Mi volt erre Argenína válasza: egy tripla. 15-23, a magyar csapat kénytelen volt időt kérni, mert nem ment a játék. Ki kellett valamit találni, mert amit eddig láttunk, nem volt eredményes. És olykor nagyon bosszantó dolgok történtek. Burani triplája után még ellenünk fújtak két szabálytalanságot. Ezt megelőzően két magyar támadás is kosár nélkül fejeződött be. 15-26-nál Török Ágnes vége dobott egy kosarat, majd Juhász is megvillant. Úgy dobtunk öt pontot, hogy egyet sem kaptunk, ez sem volt gyakori eddig ezen a mérkőzésen. Már csak hat pont volt a hátrány, amikor a dél-amerikai csapat is időt kért a 15. percben. Úgy tűnt, sikerült megroppantani az argentinokat, mert a 17. percben már csak három ponttal vezettek. Ekkor a fiatal Dombai Réka vette hátára a csapatot, s az ő két kosarával jöttünk fel két pontra (33-35). Majd Lelik triplájával nagyon hosszú szünetet követően a vezetést is átvettük. Néhány pillanatig, mert a nagyszünet már ismét dél-amerikai vezetéssel kezdődött (36-37).

Reka Lelik of Hungary National Team takes a free throw during the Women's Basketball World Cup 2026 Qualifying Tournaments Groupe Phase - Group A between Australia National Team and Hungary National Team at Turkcell Basketball Development Center on March 14, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)
Lelik Réka a második negyedben jól játszott - Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Várható volt, hogy az argentin csapat a folytatásban is keményen játszik majd. Viszont sokkal élesebben jöttünk ki a második félidőre. Rögtön dobtunk öt pontot, amivel átvettük a vezetést (41-37), jó lett volna ezt a teljesítményt állandósítani. Az ellenfél innen is visszajött, majd megint Lelik Réka rántott egyet a hajón. De akkorát nem, hogy a magyar vitorlás lehagyja az argentin hajót. Amikor a 26. percben a dél-amerikai együttes újra visszavette a vezetést (46-47), a magyar szakvezetésnek ismét időt kellett kérnie.

Hiába voltak tehát jó felvillanásaink, nem tudtuk magunkról lerázni az ellenfelet. Ez pedig újabb görcsösségbe csapott át. Gretter triplájával 46-50 oda, hihetetlen, hiszen az előbb még mi vezettünk négy ponttal. A semleges nézők egészen biztosan nem ezen a mérkőzésen szerettek bele a női kosárlabdázásba. Aztán jött Dombai, tán Lelik mellett az egyetlen játékos, akinek nem remegett a keze ezen a délutánon. Triplájával újra Magyarország vezetett 3 ponttal. Ebből is látszik, mennyire hektikus volt ez a találkozó. És feszült. És számunkra balszerencsésen ért véget a harmadik negyed, mert Argentína egy dudaszós triplával zárta le a találkozó harmadik szakaszát. Ezzel az utolsó szünetben 57-54-re vezetett Argentína.

Minden döntés a negyedik negyedre maradt. Ezt megint jól indítottuk, mert 5-0-al kezdtük el. Ha ez nem töri meg a szívósan kosárlabdázó Argentínát, akkor tényleg semmi sem. Többször támadtunk, növelhettük volna a négypontos előnyt. Nem sikerült. Öt perccel a vége előtt újra a kékek vezettek, majd mi. Ennél izgalmasabban tényleg nem alakulhatott volna a meccs hajrája.

Dubei Debóra a labdával - FOTÓ: MKOSZ

Dubei faulttal együtt szerzett duplát, de a büntetőt nem dobta be, nem úgy, mint Burani. 65-65. Dombai következett egy triplával. Tényleg nem lehetett elképzelni, mi kell még ahhoz, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Az idő vészesen fogyott, három perc sem volt már hátra az összecsapásból. 68-65-ös magyar vezetésnél Dombai ellen sportszerűtlent fújtak. Gretter mind a két büntetőt bedobta, egy pontra csökkent az előny. Juhász a legjobbkor villant meg, s amikor belül kerültünk az utolsó két percen megint kaptunk egy hármast, amire Dombai hármassal válaszolt, majd Gretter is. Az ember tényleg nem akart a szemének hinni. Juhász vette hátára a brigádot, 75-73 ide, 50 másodperccel a vége előtt, de Gretter egymaga csinálta meg azt, amire ember nem képes. 

40 másodperccel a vége előtt 75-75, majd jött egy elrontott magyar támadás és Gauna kosarával megint Argentína vezetett. Időt kellett kérni, 21 másodperc volt hátra. Innen már tényleg nem lehetett hibázni. Kiss Virág bedobta és johetett egy büntető. 77-77-es állásnál. 3 másodperccel a vége előtt Kis Virág jöhetett büntetővel. Nem ment be. Ilyen tényleg nincs. 77-77, 0,9 másodperccel a vége előtt. Ott volt a kezünkben a mérkőzés lezárásának lehetősége. Aztán a bírók videózni kezdtek. Az órát visszaállították 1.3 másodpercre. Argentína időt kért. Jöhetett az ellenfél. Kosár nem született, hosszabbítás következett.

A lélektani előny mindenképp az argentin csapatnál volt, mert ők jöttek vissza vesztett állásból. Gretter kosara nyitotta meg a ráadást, majd Dombai egyenlített. A végső erőtartalékokat mozgósította mindkét csapat. Juhász dobott be két büntetőt, ezzel átvettük a vezetést. A 100 másodperc volt hátra. Innen pedig már nem engedtük ki a kezünkből a győzelmet. A büntetőket jól dobtuk, mindenkinek helyén volt az esze és a szíve. Az pedig szinte sorsszerű volt, hogy a meccs embere, Lelik Réka remek triplája zárta le az összecsapást.

A magyar női válogatott drámai küzdelemben nyerte meg ezt a nagyon fontos összecsapást és várhatja azt, hogy Kanada legyőzze Japánt. Ha ez sikerül, 28 év szünet után újra kint vagyunk a világbajnokságon. 

Női kosárlabda vb-selejtező, 4. forduló: Magyarország–Argentína 92-81 (13-16, 23-21, 18-20, 23-20, 15-4)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

