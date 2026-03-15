Kosárlabdadráma: hosszabbításban győztük le Argentínát, óriásit léptünk a vb-részvétel felé

A szombati eredmények kedvező alakulása után a magyar női kosárlabda-válogatott saját kezébe tette sorsát vasárnap az Argenítna elleni újabb vb-selejtező előtt. Egy magyar győzelem nagyon közel hozta volna Magyarország vb-szereplését, de ehhez még az utánunk következő összecsapáson is szurkolnunk kellett Kanadának Japán ellen. A dél-amerikai csapat ellen vereségre senki sem mert gondolni. Mindkét csapatra igaz volt, hogy óriási tétért léptek pályára. Mindkét csapatnak volt már egy bravúrgyőzelme (a magyarok a japánokat, az argentinok a törököket verték), azaz igazi ki-ki meccsnek nézhettünk elébe. Ellenfelünk a szombat délutáni mérkőzését gyakorlatilag "elengedte" Kanada ellen, a dél-amerikai válogatott tényleg minden idegszálával a magyarokra koncentrált. Ami a mieink eddigi teljesítményét illeti, arra a hullámzó volt a legjobb jelző. Japán ellen tényleg minden összejött, az esélyesebb Kanada és Ausztrália elleni mérkőzésen viszont csak jó részperiódusaink akadtak. Igaz, egyik óriás ellen sem mi voltunk az esélyesek.

Juhász Dorka, a magyar női kosárlabda-válogatott játékosa a labdával - FOTÓ: MKOSZ

Aho Nina triplájával indult el a meccs és 3-0-s magyar vezetéssel. Juhász ellen a palánk alatt szabálytalankodtak, a bírók sípja néma maradt, az ellentámadásból egyenlített az aregntin csapat, amely utána egyből magához ragadta a kezdeményezést. A dél-amerikai csapat azonnal 7-0-s futást produkált, ezzel húzott el négy ponttal. Kemény volt a küzdelem, a bírók sem voltak mindig következetesek. A Kanada ellen nagyszerűen játszó Melisa Grettert nem tudtunk tartani, ő volt az, aki az ellenfél 11 pontjából egymaga 7-et dobott. Érződött a feszültség a magyar csapat játékán, s az is világos volt, hogy a váratlan húzások sokat adhatnak hozzá az eredményességhez. Ilyen volt Dombai Réka triplája, amellyel a 8. percben 1 pontra jöttünk fel. Miközben nagy energiákat mozgósítottunk az egyenlítésért, Argentína mintha kicsit könnyebben játszott volna. Az első negyed végén a kékmezesek vezettek 3 ponttal, 16-13-ra.

Sajnos a folytatás sem indult jól. Juhász Dorka előbb eladta a labdát, majd a bírók támadófaultot fújtak ellene. Ekkor már 18-13 volt az állás Argentína javára. Mintha béklyó lett volna olykor a magyar kezeken. 13-18-nál Lelik betörése végre kosárral végződött. Mi volt erre Argenína válasza: egy tripla. 15-23, a magyar csapat kénytelen volt időt kérni, mert nem ment a játék. Ki kellett valamit találni, mert amit eddig láttunk, nem volt eredményes. És olykor nagyon bosszantó dolgok történtek. Burani triplája után még ellenünk fújtak két szabálytalanságot. Ezt megelőzően két magyar támadás is kosár nélkül fejeződött be. 15-26-nál Török Ágnes vége dobott egy kosarat, majd Juhász is megvillant. Úgy dobtunk öt pontot, hogy egyet sem kaptunk, ez sem volt gyakori eddig ezen a mérkőzésen. Már csak hat pont volt a hátrány, amikor a dél-amerikai csapat is időt kért a 15. percben. Úgy tűnt, sikerült megroppantani az argentinokat, mert a 17. percben már csak három ponttal vezettek. Ekkor a fiatal Dombai Réka vette hátára a csapatot, s az ő két kosarával jöttünk fel két pontra (33-35). Majd Lelik triplájával nagyon hosszú szünetet követően a vezetést is átvettük. Néhány pillanatig, mert a nagyszünet már ismét dél-amerikai vezetéssel kezdődött (36-37).