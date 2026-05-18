Az Arsenal megtette a magáét, Tóth Alexék dönthetik el a bajnoki cím sorsát
Egy hajszálra került a bajnoki cím megszerzésétől az Arsenal, amely hétfő este 1-0-ra legyőzte otthon a már kiesett Burnley-t a Premier League 37. fordulójában. Az Ágyúsok tehát hozták a kötelezőt, kedden a Manchester Cityn lesz a sor, ha ugyanis az égszínkékek holnap nem nyernek a Bournemouth vendégeként, az Arsenal 22 év után először visszaül az angol futball trónjára.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
