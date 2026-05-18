hollandbocsánatot kéregyházi szervezetekanya

Beismerték, hogy „drámai és fájdalmas”, amit az egyházak nevében műveltek a nőkkel, de bocsánatot nem kérnek érte, viszont adnak lelki támogatást

Elismerte a holland egyházak szerepét a kikényszerített örökbeadásokban a mintegy harminc felekezetet tömörítő holland egyházi ernyőszervezet, ugyanakkor nem kíván hivatalosan bocsánatot kérni az érintett nőktől – írta kedden az NlTimes hírportál.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 05. 18. 20:15
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az akkori társadalmi és vallási normák, valamint a családok, gyermekvédelmi szervezetek és egyházi csoportok nyomása miatt sok esetben közvetlenül a szülés után elvették az újszülötteket az anyáktól, majd intézetekben vagy nevelőszülőknél helyezték el őket. Az egyházi szervezetek azt hirdették, hogy 

a házasságon kívüli anyaság nem elfogadható.

A CIO a történteket „drámainak és fájdalmasnak” nevezte, és hangsúlyozta, hogy elismeri az érintettek szenvedését, ugyanakkor álláspontja szerint nincs alap hivatalos bocsánatkérésre.

Az egyházak közleményükben arra hivatkoztak, hogy a bibliai hagyományban a család egysége kiemelt érték. Mint írták, éppen ezért különösen fájdalmas számukra, hogy az akkori gyakorlat nem mindig felelt meg ezeknek az elveknek.

A CIO hangsúlyozta: az egyházak továbbra is azt vallják, hogy az anya és gyermeke szétválasztása ellentétes meggyőződésükkel. A szervezet emellett hozzáférést ígért az érintettek számára az egyházi archívumokban található információkhoz, valamint lelki támogatást és segítséget ajánlott fel a feldolgozáshoz és a gyógyuláshoz.

A holland kormány várhatóan a nyáron hivatalos nyilatkozatot ad ki az ügyben.

Tavaly a hágai fellebbviteli bíróság elutasította azoknak a holland nőknek a keresetét, akiket 1956 és 1984 között arra kényszerítettek, hogy lemondjanak házasságon kívül született gyermekükről. Az ügyet kezdeményező Trudy Scheele-Gertsen szerint az állami gyermekvédelmi szervek nem segítették, hanem lebeszélték a fiatal anyákat gyermekeik megtartásáról. A bíróság ugyanakkor „a holland történelem sötét fejezetének” nevezte az esetet, de úgy ítélte meg, hogy az ügyek egyedi jellegűek, illetve több esetben elévültek.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjobboldal

Ilyen tényleg nincs!

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várjuk, hogy Szilágyi alezredes elvtárs mondjon valami okosat…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu