A rendőrségre hétfő reggel érkezett bejelentés arról, hogy egy szentlőrinci lakásból kiesett egy lány, akit a mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba. A 17 éves fiatal nem sokkal később meghalt.
Megvan, ki esett ki a negyedikről ma délelőtt Szentlőrincen, jó eséllyel gyilkosság történt
Megszólalt a rendőrség a tragédiáról.
További Belföld híreink
Az eset tisztázása jelenleg is tart, de tekintettel arra, hogy az idegenkezűség nem zárható ki, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit – olvasható a közleményben.
További Belföld híreink
Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, erről ide kattintva bővebben is olvashat.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!