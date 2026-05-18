Kegyelmi ügy: Magyar Péter Sulyok Tamástól várja a nagy leleplezést + videó

Kapitány Istvánt pedig Paks üzemhosszabbításának, és Paks2 építésének felülvizsgálatáért tették felelőssé.

Köböl Anita ezt követően bejelentette, a Tisza-kormány nyilvánosságra fog hozni egy olyan tanulmányt, amelyet még az Orbán-kormány rendelt meg, és az egészségügy teljes átalakítását tartalmazza.

Magyar Péter miniszterelnök a sajtótájékoztatón arról számolt be, továbbra is prioritás az uniós források hazahozatala. Ennek érdekében a mai napon tárgyalások kezdődtek a kormány és az Európai Bizottság delegációja között.

Ennek a pénznek Magyarországon a helye, a cél, hogy a jövőhéten alá tudjunk írni egy politikai nyilatkozatot, amelynek eredményeként őszre elkezdhessenek érkezni a források hazánkba

– jelentette ki Magyar. A SAFE hitel kapcsán a politikus elmondta, hadi kiadásokra akart felvenni az Orbán-kormány 17 milliárd eurós hitelt. Az új kormány pedig ezt a hitelcsomagot áttekinti, hogy a vállalásokból mi szükséges, mit kell hitelből teljesíteni és milyen megállapodások köttettek. A 4iG-vel kötött 1300 milliárdos kötelezettségvállalásról azt mondta, hogy teljesen felül fogják vizsgálni és valószínűleg fel is fogják bontani.

Elmondta, egy 11 pontos jegyzékkel kezdtek egyeztetést az ukrán kormányzat szakértőivel, amelyek döntő többsége a kárpátaljai magyar kisebbség jogaival kapcsolatos. Újságírói kérdésre válaszolva pedig Magyar Péter bejelentette, bizonyos körülmények teljesülése esetén Beregszász városában hajlandó lenne találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A kegyelmi üggyel kapcsolatban a miniszterelnök elmondta,

a kegyelmi ügy dossziéjának elemeit a holnapi napon, a délelőtti órákban nyilvánosságra fogjuk hozni.

Magyar Péter hozzátette, a dokumentum információi szerint az igazságügyminiszter nem támogatta a bicskei pedofil segítőjének kegyelmét. Emellett a kegyelmi kérvényt is nyilvánosságra fogják hozni a bejelentés szerint. Ugyanakkor a miniszterelnök újdonságot egyelőre nem jelentette be az ügy kapcsán.