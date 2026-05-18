Minden eddiginél nagyobb ukrán dróntámadás érte Oroszországot

Helyi tisztviselők közlése alapján legalább négy ember meghalt – közülük hárman a moszkvai régióban –, miután Ukrajna vasárnapra virradóra az elmúlt év legnagyobb dróntámadását indította az orosz főváros ellen.

Egy negyedik ember a Ukrajna északkeleti részével határos Belgorodi területen vesztette életét – közölték a helyi hatóságok, miközben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az ország felett az elmúlt 24 órában délig több mint ezer ukrán drónt lőttek le.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij pénteken megtorlást ígért, miután Oroszország a háború több mint négy évvel ezelőtti kezdete óta a legsúlyosabb, drónokkal és rakétákkal végrehajtott kétnapos támadást indította Kijev ellen.

A támadást megerősítve Zelenszkij az X-en közzétett egy videót, amelyen egy repülő drón, fekete füstoszlopok és a lángokat oltó tűzoltók láthatók.

Our responses to Russia's prolongation of the war and its attacks on our cities and communities are entirely justified. This time, Ukrainian long-range sanctions reached the Moscow region, and we are clearly telling the Russians: their state must end its war.

Oroszország háborújának elhúzódására, valamint városaink és közösségeink elleni támadásaira adott válaszaink teljes mértékben indokoltak

– mondta Zelenszkij.

Hozzátette, hogy Ukrajna képes volt a határtól több mint 500 kilométerre fekvő célpontokat is elérni, annak ellenére, hogy Moszkva körül sűrű orosz légvédelmi rendszer működik.

Egyértelműen üzenjük az oroszoknak: az államuknak véget kell vetnie a háborújának

– fogalmazott.

Később, esti videóbeszédében Zelenszkij azt mondta, hogy Ukrajna fokozott katonai tevékenysége „kézzelfogható változást hozott a fronton zajló műveletek egyensúlyában”.

Az ukrán hadsereg vezérkara a Telegramon közölte, hogy az egyik csapás tüzet okozott egy Moszkva melletti, precíziós fegyvereket gyártó üzemben. Azt is közölték, hogy találat ért egy drónműveleteket irányító parancsnoki pontot Ukrajna keleti részén.

Oroszország külügyminisztériuma azzal vádolta Kijevet, hogy civileket vett célba.

Az Európai Unió által finanszírozott kijevi rezsim újabb tömeges terrortámadást hajtott végre

– idézte a TASZSZ hírügynökség a minisztérium szóvivőjét, Marija Zaharovát. Mindkét fél tagadja, hogy szándékosan civileket venne célba.