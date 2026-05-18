UkrajnaMoszkvaorosz-ukrán háborúdróntámadás

Minden eddiginél nagyobb ukrán dróntámadás érte Oroszországot

Ukrajna az elmúlt egy év legnagyobb éjszakai dróntámadását hajtotta végre Moszkva ellen, amelyben legalább négy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek. Az orosz hatóságok szerint az ország légvédelme az elmúlt 24 órában több mint ezer ukrán drónt semmisített meg. Több repülőtéren is korlátozni kellett a légi forgalmat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 17:00
Moszkvai lakosok az ukrán támadás után
Moszkvai lakosok az ukrán támadás után Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Helyi tisztviselők közlése alapján legalább négy ember meghalt – közülük hárman a moszkvai régióban –, miután Ukrajna vasárnapra virradóra az elmúlt év legnagyobb dróntámadását indította az orosz főváros ellen.

Egy negyedik ember a Ukrajna északkeleti részével határos Belgorodi területen vesztette életét – közölték a helyi hatóságok, miközben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az ország felett az elmúlt 24 órában délig több mint ezer ukrán drónt lőttek le.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij pénteken megtorlást ígért, miután Oroszország a háború több mint négy évvel ezelőtti kezdete óta a legsúlyosabb, drónokkal és rakétákkal végrehajtott kétnapos támadást indította Kijev ellen.

A támadást megerősítve Zelenszkij az X-en közzétett egy videót, amelyen egy repülő drón, fekete füstoszlopok és a lángokat oltó tűzoltók láthatók.

Oroszország háborújának elhúzódására, valamint városaink és közösségeink elleni támadásaira adott válaszaink teljes mértékben indokoltak

– mondta Zelenszkij.

Hozzátette, hogy Ukrajna képes volt a határtól több mint 500 kilométerre fekvő célpontokat is elérni, annak ellenére, hogy Moszkva körül sűrű orosz légvédelmi rendszer működik.

Egyértelműen üzenjük az oroszoknak: az államuknak véget kell vetnie a háborújának

– fogalmazott.

Később, esti videóbeszédében Zelenszkij azt mondta, hogy Ukrajna fokozott katonai tevékenysége „kézzelfogható változást hozott a fronton zajló műveletek egyensúlyában”.

Az ukrán hadsereg vezérkara a Telegramon közölte, hogy az egyik csapás tüzet okozott egy Moszkva melletti, precíziós fegyvereket gyártó üzemben. Azt is közölték, hogy találat ért egy drónműveleteket irányító parancsnoki pontot Ukrajna keleti részén.

Oroszország külügyminisztériuma azzal vádolta Kijevet, hogy civileket vett célba.

Az Európai Unió által finanszírozott kijevi rezsim újabb tömeges terrortámadást hajtott végre

– idézte a TASZSZ hírügynökség a minisztérium szóvivőjét, Marija Zaharovát. Mindkét fél tagadja, hogy szándékosan civileket venne célba.

Hortay Olivér hívta fel az ukrán támadásra a figyelmet

Ukrajna az elmúlt hetekben fokozta a mélyen orosz területek elleni dróntámadásokat, célba véve olajfinomítókat, tárolókat és vezetékeket, miközben mindkét fél igyekszik meggyengíteni a másik infrastruktúráját.

Az orosz lakosság is súlyos árat fizetett

A TASZSZ szerint Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin arról számolt be, hogy a légvédelem éjfél óta 81 Moszkva felé tartó drónt semmisített meg. Ez volt a főváros elleni legnagyobb támadás az elmúlt több mint egy év alatt.
Szobjanyin szerint tizenkét ember megsérült, többségük Moszkva olajfinomítójának bejárata közelében, és három ház is megrongálódott. Hozzátette, hogy a finomító rendszere nem szenvedett sérülést.

A moszkvai régió kormányzója, Andrej Vorobjov elmondta, hogy egy nő meghalt, amikor egy lakóházat találat ért Himkiben, a fővárostól északra. Hozzátette, hogy a mentőalakulatok egy másik személy után kutatnak a romok között. Két férfi pedig a Mitiscsi járásban fekvő Pogorelki faluban vesztette életét. Elmondása szerint több lakótoronyház és infrastrukturális létesítmény is megsérült.

Az éjszaka és a reggeli órák során a Szövetségi Légi Közlekedési Ügynökség korlátozásokat jelentett be a Vnukovo, Domogyedovo, Seremetyevo és Zsukovszkij repülőterek működésében. Később a Seremetyevónál és a Zsukovszkijnál feloldották ezeket a korlátozásokat. Az ország legnagyobb repülőtere, a Seremetyevo nemzetközi repülőtér közölte, hogy dróndarabok hullottak a területére, de ezek nem okoztak károkat.

Borítókép: Moszkvai lakosok az ukrán támadás után (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjobboldal

Ilyen tényleg nincs!

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várjuk, hogy Szilágyi alezredes elvtárs mondjon valami okosat…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu