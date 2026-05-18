UkrajnaEurópaWashingtonEgyesült Államokorosz-ukrán háború

Zelenszkij nagy bajban: Ukrajna nem számíthat amerikai támogatásokra

Az európai országoknak nagyobb felelősséget kellene vállalniuk az ukrajnai háborúban – jelentette ki Brian Mast republikánus képviselő. A képviselőház külügyi bizottságának elnöke szerint Ukrajna nem számíthat újabb segélycsomagra Washingtontól.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 9:22
Fotó: NATHAN POSNER Forrás: ANADOLU
Mast szerint Washington továbbra is hírszerzési támogatást nyújt majd Ukrajnának, és engedélyezi a fegyverek eladását és átadását, „még akkor is, ha a Kongresszus nem hagy jóvá egy új, nagyszabású segélycsomagot”.

Kijelentései egyre szkeptikusabb hozzáállást tükröznek az Ukrajna támogatásával kapcsolatban a Donald Trump amerikai elnökhöz közel álló republikánusok körében, annak ellenére, hogy mindkét párt egyes politikusai újabb segélyt kérnek Kijevnek, és szigorúbb szankciókat szeretnének látni Moszkvával szemben.

Emlékeztetőül, szerdán az amerikai képviselőházban benyújtottak egy petíciót, amelynek célja az Ukrajnának nyújtandó katonai segélyről és az Oroszország elleni új szankciók bevezetéséről szóló szavazás kikényszerítése volt.

A kezdeményezés összegyűjtötte a szükséges 218 aláírást. A szavazásra várhatóan júniusban kerülhet sor.

Borítókép: Brian Mast, a képviselőház külügyi bizottságának republikánus elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
