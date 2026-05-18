Újabb kínai járműgyártó nézte ki magának Magyarországot

A Yadea saját, PRNewswire-on keresztül közzétett közleménye szerint a délkelet-ázsiai, afrikai és latin-amerikai hivatalos üzletekben is erősödik az értékesítési lendület, miközben a fogyasztók a napi közlekedési költségek csökkentése miatt fordulnak az elektromos két- és háromkerekűek felé. A vállalat szerint ezek használati költsége jóval alacsonyabb lehet a benzinüzemű motorkerékpárokénál, mivel az áram olcsóbb üzemeltetést, az egyszerűbb hajtáslánc pedig kisebb karbantartási igényt jelent.

Magyarország szempontjából a Yadea esetleges beruházása azért lenne fontos, mert tovább erősítené az ország szerepét a kínai elektromosjármű-ipari cégek európai stratégiájában. A Reuters korábbi beszámolója szerint a BYD már 32 milliárd forintos beruházással bővíti komáromi elektromosbusz- és teherautó-gyártását, miközben elektromosautó-gyárat is épít Magyarországon. A hírügynökség szerint Magyarország az elmúlt években a kínai EV- és akkumulátorgyártók egyik fontos európai célpontjává vált.

A Yadea magyarországi gyára ezért nem önmagában lenne érdekes, hanem egy nagyobb iparági átrendeződés részeként. A kínai gyártók számára Európa egyszerre jelent új piacot, magasabb hozzáadott értékű értékesítési lehetőséget és vámkockázatokkal terhelt kereskedelmi térséget. A helyi gyártás csökkentheti a logisztikai és szabályozási kockázatokat, Magyarország pedig földrajzi elhelyezkedése, ipari infrastruktúrája és a kínai beruházások iránti nyitottsága miatt vonzó bázis lehet.