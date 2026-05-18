diákmunka forint diák nyári szünet balaton

Kevesebb az üres pozíció, de jobban fizet idén a diákmunka

Lassan beindul a nyári szezon, a cégek pedig egyre aktívabban keresik azokat a fiatalokat, akik a tanulmányi szünetben szeretnének pénzt keresni. A diákok idén magasabb fizetésekre számíthatnak, a diákmunka átlagos órabére jelentősen meghaladja a tavalyi szintet. A piac azonban átalakulóban van, bizonyos területeken a gazdasági bizonytalanság és az új technológiák miatt érezhetően kevesebb pozíciót hirdettek meg.

Schweickhardt Gyula
2026. 05. 18. 9:13
Illusztráció Fotó: Németh András Péter
Változó piaci trendek és az AI hatása

Az idei évben a munkaerőpiacon tapasztalható egy enyhe visszaesés. A felkínált pozíciók száma nyolc-tíz százalékkal csökkent a korábbi hónapokban. A visszaesés leginkább az általános irodai munkákat és a szakmai gyakornoki helyeket érintette. A vállalatok egy része a bizonytalan gazdasági környezet miatt csökkentette a diákok létszámát, hogy a főállású alkalmazottakat megtarthassa.
Egyes területeken már egyértelműen érezhető a mesterséges intelligencia hatása, ami elsősorban a belépő szintű pozíciók számának csökkenésében mutatkozik meg. Szakmai elemzők szerint ez a stratégia hosszú távon kockázatos lehet, mivel később utánpótlási nehézségeket okozhat a vállalatoknál. A kisebb visszaesés ellenére a diákok még mindig rengeteg lehetőség közül válogathatnak, különösen akkor, ha rugalmasan tudnak alkalmazkodni a cégek beosztási igényeihez.

