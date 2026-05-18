sajtósajtóvisszhangTisza-kormánysajtóorgánumMagyar Péter

Mindent megelőz a hízelgés, megérkezett a kormánypárti propaganda

Néhol megmosolyogtató stílusban kezdett hízelegni a Tisza-kormánynak az eddigi ellenzéki, most már kormánypárti sajtó a Telextől kezdve a 444-en és a HVG-n át az RTL-ig. Volt, aki odáig ment, hogy az új miniszterelnök egyenesen olyan, mint Batthyány Lajos.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 8:45
Az RTL Híradó lelkesen számolt be arról, hogy

Bujdosó Andrea tiszás frakcióvezető kezet fogott az emberekkel a Parlamentben.

Mintha ehhez hasonló még soha nem történt volna. Azt írták: „Szokatlan jelenetet örökített meg Zalavári Noémi, az RTL Híradó riportere: a Tisza Párt országgyűlési frakcióvezetője, Bujdosó Andrea egyenként mutatkozott be az Országházban a sajtótájékoztatóra érkező újságíróknak. A politikában ritka az ilyen közvetlen gesztus, különösen egy olyan feszült időszakban, amikor minden mozdulatnak súlya van.”

A 444 sem akar lemaradni, a napokban közölt egy videót, amelynek azt a címet adták: „A politikának volt szüksége ezekre az emberekre és nem ezeknek az embereknek a politikára.”

A Magyar Narancs az oktatási miniszternek is kedveskedett: „Lannert Judittal a magyar oktatáspolitika végre beléphet a 21. századba.” Azzal folytatták, hogy nemzetközileg elismert oktatáskutatót nevezett meg miniszterként Magyar Péter. Szerintük a jövőbeli miniszter szabadabb oktatási rendszert, több kreativitást és a leszakadók felemelését ígéri, de hogy mit jelent a szabadabb oktatási rendszer, egyelőre nem tudjuk. Azt azonban ismerjük Lannert Juditról, hogy egy elkötelezett LMBTQ-párti, Ukrajna-támogató politikus, ezeket pedig profilképeivel is kifejezte.

Fotó: Ellenpont

A hízelgési versenyt a HVG nyerte, ahol a választások után a címlapon úgy ábrázolták Magyar Pétert, mint Batthyány Lajost, a cím pedig az volt, hogy „Magyar történelem – kétharmaddal léphet Batthyány örökébe a Tisza elnöke”.

Forrás: Ellenpont

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: YouTube)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
