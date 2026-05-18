Mindent megelőz a hízelgés, megérkezett a kormánypárti propaganda

Az RTL Híradó lelkesen számolt be arról, hogy

Bujdosó Andrea tiszás frakcióvezető kezet fogott az emberekkel a Parlamentben.

Mintha ehhez hasonló még soha nem történt volna. Azt írták: „Szokatlan jelenetet örökített meg Zalavári Noémi, az RTL Híradó riportere: a Tisza Párt országgyűlési frakcióvezetője, Bujdosó Andrea egyenként mutatkozott be az Országházban a sajtótájékoztatóra érkező újságíróknak. A politikában ritka az ilyen közvetlen gesztus, különösen egy olyan feszült időszakban, amikor minden mozdulatnak súlya van.”

A 444 sem akar lemaradni, a napokban közölt egy videót, amelynek azt a címet adták: „A politikának volt szüksége ezekre az emberekre és nem ezeknek az embereknek a politikára.”

A Magyar Narancs az oktatási miniszternek is kedveskedett: „Lannert Judittal a magyar oktatáspolitika végre beléphet a 21. századba.” Azzal folytatták, hogy nemzetközileg elismert oktatáskutatót nevezett meg miniszterként Magyar Péter. Szerintük a jövőbeli miniszter szabadabb oktatási rendszert, több kreativitást és a leszakadók felemelését ígéri, de hogy mit jelent a szabadabb oktatási rendszer, egyelőre nem tudjuk. Azt azonban ismerjük Lannert Juditról, hogy egy elkötelezett LMBTQ-párti, Ukrajna-támogató politikus, ezeket pedig profilképeivel is kifejezte.

A hízelgési versenyt a HVG nyerte, ahol a választások után a címlapon úgy ábrázolták Magyar Pétert, mint Batthyány Lajost, a cím pedig az volt, hogy „Magyar történelem – kétharmaddal léphet Batthyány örökébe a Tisza elnöke”.