kézilabdanői kézilabda Európa-ligaKuczora CsengeThüringer HCFaragó LucaSzabó AnnaDijon

A Veszprém legrosszabb rémálmait idézte, ami Franciaországban történt a magyarokkal

Ezúttal sem történt címvédés a női kézilabda Európa-ligában. Kuczora Csenge, Faragó Luca és Szabó Anna csapata, a tavalyi győztes német Thüringer HC kilencgólos előnyt herdált el, és kapott ki a házigazda JDA Bourgogne Dijon HB csapatától vasárnap a franciaországi döntőben.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 8:36
A nyártól Esztergomban kézilabdázó Faragó Luca nem örülhetett a Thüringer Európa-liga-győzelmének Forrás: EHF
A Dijon először nyert európai trófeát
A Dijon először nyert európai trófeát

Az ugyancsak két találattal záró Faragó Luca is úgy fogalmazott, hogy az első félidőben nagyon jól összeállt a védekezésük, a kapusuk is extrát nyújtott, és támadásban is jól működtek a dolgok. Hangsúlyozta: Aizava kiesésével az egyik alapemberüket veszítették el, mivel a japán irányító nagyon fontos része a csapatnak, szinte minden mérkőzést végigjátssza, és érezhetően hiányzott a játéka a második félidőben.

– Mindenki úgy volt vele, hogy próbálta túltenni magát ezen, hiszen ez egy olyan dolog, amit nem tudtunk befolyásolni. Mint az eredményből látjuk, sajnos nem sikerült – közölte a magyar beálló, aki hozzáfűzte: a második félidőt nagyon jól kezdte a Dijon, és bár egy ideig valamelyest tartották magukat, de aztán a hazaiak egyre jobban belejöttek, és már nem lehetett megállítani őket. – 

Amikor átvették a vezetést, már nem is tudtunk visszajönni a meccsben, nem volt lelkiereje a csapatnak.

Nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, hiszen nagyon jól indult – nyilatkozta az MTI-nek Faragó.

A nők második számú európai kupasorozatában továbbra is csak egy klub, az 1995-ben és 1996-ban győztes Debrecen tudta megvédeni címét.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
