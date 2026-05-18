A Veszprém legrosszabb rémálmait idézte, ami Franciaországban történt a magyarokkal

A Dijon először nyert európai trófeát (Forrás: EHF)

Az ugyancsak két találattal záró Faragó Luca is úgy fogalmazott, hogy az első félidőben nagyon jól összeállt a védekezésük, a kapusuk is extrát nyújtott, és támadásban is jól működtek a dolgok. Hangsúlyozta: Aizava kiesésével az egyik alapemberüket veszítették el, mivel a japán irányító nagyon fontos része a csapatnak, szinte minden mérkőzést végigjátssza, és érezhetően hiányzott a játéka a második félidőben.

– Mindenki úgy volt vele, hogy próbálta túltenni magát ezen, hiszen ez egy olyan dolog, amit nem tudtunk befolyásolni. Mint az eredményből látjuk, sajnos nem sikerült – közölte a magyar beálló, aki hozzáfűzte: a második félidőt nagyon jól kezdte a Dijon, és bár egy ideig valamelyest tartották magukat, de aztán a hazaiak egyre jobban belejöttek, és már nem lehetett megállítani őket. –

Amikor átvették a vezetést, már nem is tudtunk visszajönni a meccsben, nem volt lelkiereje a csapatnak.

Nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, hiszen nagyon jól indult – nyilatkozta az MTI-nek Faragó.

A nők második számú európai kupasorozatában továbbra is csak egy klub, az 1995-ben és 1996-ban győztes Debrecen tudta megvédeni címét.