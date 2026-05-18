Maradandó sérülést okozhatnak a spray-k, átfogó ellenőrzés kezdődik

Az aeroszol termékek biztonságos működéséről a forgalomba hozatalért felelős személy kötelessége gondoskodni, de a biztonságos használatáért a fogyasztók is tehetnek, ha az alábbi, a címkén gyakran előforduló figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat betartják:
- Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.
- Tilos a dohányzás!
- Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni!
- Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
- Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/220 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
- Gyermekektől elzárva tartandó!
