Repetára készül a NAV ügyfélfogadásból a kőbe vésett határidő miatt
Május 20-a az szja-bevallási határidő, ezzel összefüggésben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) központi ügyfélszolgálatai május 18. és 20. között hosszított nyitvatartással, reggel 8.30-tól egészen 18 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely, az szja-bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az Ügyfélkapu+-szal kapcsolatos ügyintézéshez is.
