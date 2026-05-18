Könnyek között búcsúzott a Barcelona klasszisa, aki Flicktől nem akármilyen dicséretet kapott
A búcsú volt Barcelona hétvégi bajnokijának középpontjában. Robert Lewandowski az utolsó hazai mérkőzését játszotta a katalán klub színeiben, miközben Hansi Flick vezetőedző már arról beszélt, milyen nehéz lesz pótolni a lengyel csatárt. A már biztosan bajnok Barcelona végül 3-1-re nyert a Betis ellen, Lewandowski pedig könnyek között búcsúzott el.
