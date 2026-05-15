Kylian MbappéEduardo Camavingafoci vb 2026francia labdarúgó-válogatottDidier Deschamps

A Real Madrid sztárja kimaradt a francia vb-keretből, Deschamps mosolygással is indokolt

A labdarúgó-világbajnokság előtt a végső győzelemre is esélyesnek tartott csapatok közül elsőként a francia válogatott végleges vb-keretét ismerhettük meg. Didier Deschamps szövetségi kapitány és a tizenkét vb-gólnál járó Kylian Mbappé vezetésével Franciaország a legutóbbi két világbajnokságon egyaránt eljutott a döntőig: 2018-ban meg is nyerte azt, 2022-ben tizenegyespárbajban kapott ki Argentína ellen. Deschamps idei keretének legnagyobb meglepetése, hogy kimaradt a Real Madrid középpályása, a védőként is bevethető Eduardo Camavinga.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 8:26
Konaté, Tchouaméni, Dembélé és Mbappé mind a francia keret tagjai, Camavinga játékára viszont nem számít Deschamps a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon Fotó: AFP/Franck Fife
Olyan játékos nincs, akit Deschamps mind a négy vb-jére elvitt volna magával, noha egy futballista akad a mostani keretben, aki 2014-ben Brazíliában is ott volt. Lucas Digne, az Aston Villa balhátvédje azonban utána mind a 2018-as aranyról, mind a 2022-es ezüstről lemaradt, most talán kárpótolhatja magát.

Mbappé vb-gólcsúcsra tör, de ki fog padozni?

Kylian Mbappé egyike azoknak a futballistáknak, akik zsinórban a harmadik vb-jükre készülnek a francia válogatott tagjaiként, s a Real Madrid támadójának eddig kiváló a mérlege, két világbajnokságon tizenkét gólt szerzett. Ha tartja az ütemet, az idei vb végére az örökranglista élére állhat. Egyelőre Miroslav Klose tizenhat góllal tartja a vb-csúcsot, míg az aktív játékosok közül Lionel Messi előzi meg Mbappét, de az argentin öt világbajnokság alatt hozta össze a maga tizenhárom gólját.

Nagy kérdés viszont, hogy az elképesztően erős francia támadósorból Deschamps kinek mennyi lehetőséget tud adni. Mbappé mellett Ousmane Dembélé, Désiré Doué és Michael Olise sem padozást tervez a nyárra, s akkor még ott van Bradley Barcola és Marcus Thuram is.

– Nem feltétlenül a 26 legjobb játékosra van szükség, ez egy kiegyensúlyozott csapat. Néhányan nem vagy alig fognak játszani – üzent Deschamps, aki négy éve is sikeresen menedzselte azt a helyzetet, hogy az aktuális Aranylabda-győztes Karim Benzema elsősorban sérülése miatt nem játszó kerettag maradt.

A francia válogatott világbajnoki kerete

  • Kapusok: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
  • Védők: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München)
  • Középpályások: N'Golo Kanté (Fenerbahce), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
  • Támadók: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern München), Marcus Thuram (Internazionale)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
