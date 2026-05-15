A Real Madrid sztárja kimaradt a francia vb-keretből, Deschamps mosolygással is indokolt

Olyan játékos nincs, akit Deschamps mind a négy vb-jére elvitt volna magával, noha egy futballista akad a mostani keretben, aki 2014-ben Brazíliában is ott volt. Lucas Digne, az Aston Villa balhátvédje azonban utána mind a 2018-as aranyról, mind a 2022-es ezüstről lemaradt, most talán kárpótolhatja magát.
A labdarúgó-világbajnokság előtt a végső győzelemre is esélyesnek tartott csapatok közül elsőként a francia válogatott végleges vb-keretét ismerhettük meg. Didier Deschamps szövetségi kapitány és a tizenkét vb-gólnál járó Kylian Mbappé vezetésével Franciaország a legutóbbi két világbajnokságon egyaránt eljutott a döntőig: 2018-ban meg is nyerte azt, 2022-ben tizenegyespárbajban kapott ki Argentína ellen. Deschamps idei keretének legnagyobb meglepetése, hogy kimaradt a Real Madrid középpályása, a védőként is bevethető Eduardo Camavinga.
Kylian Mbappé egyike azoknak a futballistáknak, akik zsinórban a harmadik vb-jükre készülnek a francia válogatott tagjaiként, s a Real Madrid támadójának eddig kiváló a mérlege, két világbajnokságon tizenkét gólt szerzett. Ha tartja az ütemet, az idei vb végére az örökranglista élére állhat. Egyelőre Miroslav Klose tizenhat góllal tartja a vb-csúcsot, míg az aktív játékosok közül Lionel Messi előzi meg Mbappét, de az argentin öt világbajnokság alatt hozta össze a maga tizenhárom gólját.
Nagy kérdés viszont, hogy az elképesztően erős francia támadósorból Deschamps kinek mennyi lehetőséget tud adni. Mbappé mellett Ousmane Dembélé, Désiré Doué és Michael Olise sem padozást tervez a nyárra, s akkor még ott van Bradley Barcola és Marcus Thuram is.
– Nem feltétlenül a 26 legjobb játékosra van szükség, ez egy kiegyensúlyozott csapat. Néhányan nem vagy alig fognak játszani – üzent Deschamps, aki négy éve is sikeresen menedzselte azt a helyzetet, hogy az aktuális Aranylabda-győztes Karim Benzema elsősorban sérülése miatt nem játszó kerettag maradt.
