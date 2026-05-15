Mbappé megszólalt, de Arbeloa szerint nem igaz, amit a francia mondott

– Nincs négy támadóm, és nem mondtam ilyet. Valószínűleg nem értett jól engem.

Ha nem küldöm pályára, nem játszik. Én vagyok az edző

– mondta Arbeloa, majd meg is indokolta, hogy miért nem kezdett Mbappé. – Azt gondoltam, hogy egy olyan játékos, aki négy napja a cserepadra sem tudott leülni, jobb, ha most a második félidőre áll be. Vasárnap kezdeni fog. Gonzalo megérdemelte, hogy játsszon ma.

A Real Madrid első gólját egyébként éppen Gonzalo García szerezte, a másodikat a Mbappéhoz hasonlóan csereként beküldött Jude Bellingham.