Mbappé megszólalt, de Arbeloa szerint nem igaz, amit a francia mondott

A Real Madrid csütörtök este hazai pályán 2-0-ra nyert a spanyol bajnokságban a Real Oviedo ellen. Sérülése után visszatért a pályára Kylian Mbappé, akit az utolsó húsz percre cserélt be Álvaro Arbeloa. Mbappé a mérkőzés után nyilatkozott: az edző jelenleg a negyedik helyre teszi a támadók sorában. Arbeloa már erre reagálhatott a sajtótájékoztatón.

2026. 05. 15. 6:44
A negyedik támadó? Álvaro Arbeloa nem érti, miről beszélt a kifütyült Kylian Mbappé a Real Madrid és az Oviedo meccse után
– Nincs négy támadóm, és nem mondtam ilyet. Valószínűleg nem értett jól engem.

Ha nem küldöm pályára, nem játszik. Én vagyok az edző

mondta Arbeloa, majd meg is indokolta, hogy miért nem kezdett Mbappé. – Azt gondoltam, hogy egy olyan játékos, aki négy napja a cserepadra sem tudott leülni, jobb, ha most a második félidőre áll be. Vasárnap kezdeni fog. Gonzalo megérdemelte, hogy játsszon ma.

A Real Madrid első gólját egyébként éppen Gonzalo García szerezte, a másodikat a Mbappéhoz hasonlóan csereként beküldött Jude Bellingham.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
