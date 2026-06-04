Nagy dobásra készül a Fradi, közel százszoros válogatott érkezhet az Üllői útra
Amióta az új vezetőedző, Borbély Balázs megérkezett az Üllői útra, csak arról hallani, hogy játékosok távoznak a zöld-fehérektől. Most fordulhat a kocka, és a Fradi visszacsábíthatja egykori középpályását, Nagy Ádámot, aki az előző szezonban kiesett a Serie B-ből a Spezia csapatával. Olasz lapok biztosra veszik a középpályás távozását, akit a Ferencvárosnál örömmel fogadnának.
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