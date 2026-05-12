Mourinho világos választ adott a Real Madridról szóló kérdésre

Bár drámai meccsen megőrizte veretlenségét, a hétfő esti, Braga elleni 2-2-es döntetlen után vélhetően a portugál bajnokság ezüstéremről és a jövő évi BL-indulásról is lemondhat a Benfica. José Mourinho csapatától két gólt is elvettek, a 95. percben viszont vitatható büntetőből egyenlített. Ha Mourinho a következő idénytől újra a Real Madrid vezetőedzője lesz, akkor ez volt a hazai búcsúmeccse, a mostani idényből a Benficának már csak egyetlen, idegenbeli találkozója van hátra.

2026. 05. 12. 6:58
José Mourinho nem akarja eltiltással kezdeni a következő idényt, de vajon ennek a Real Madrid vagy a Benfica vezetői örülnek jobban? Fotó: AFP/Filipe Amorim
Más okból, de a Braga sorsa is a Sporting kezében van: az idén többek között a Ferencváros kiejtésével El-elődöntőig jutott klub már biztosan negyedik helyen végez a bajnokságban, ami alapból Konferencialiga-indulást ér, ám ha a portugál kupadöntőt a Sporting nyeri a másodosztályú Torreense ellen, a Braga negyedik helye átminősül El-pozícióvá.

Mourinho a Real Madrid edzője lesz?

José Mourinho a Braga elleni meccs után kijelentette, hogy csapata győzelmet érdemelt – ebben ezúttal van valami a statisztikák alapján is:

  • kapura lövések: 24-5
  • kaput eltalált lövések: 8-2
  • várható gólok (xG): 3,18-0,21 

Ugyanakkor a jövője kapcsán érdekes volt Mourinho azon kijelentése: nem akar belemenni a játékvezetői ténykedés elemzésébe, mert nem akarja eltiltással kezdeni a következő idényt.

A nagy kérdés persze, hogy hol kezdi meg Mourinho a 2026/27-es évadot: marad a Benficánál, ahová érvényes szerződés köti vagy visszatér a Real Madrid kispadjára?

Mourinho világosan kimondta: nem fognak belőle idő előtt választ kicsikarni a döntéséről.

– Vasárnap jön az Estoril elleni meccs, utána hétfőn fogok tudni válaszolni arra a kérdésre, hogy mit rejt az én jövőm és a Benfica jövője – fogalmazott egyértelműen Mourinho, hozzátéve, hogy nem a Benfica BL-indulásának elérésén múlik majd, hogy megy-e vagy marad.

Mindeközben Spanyolországban úgy tudják: Mourinho maga előtt küldi a követeléseit Madridba, játékosoktól akar megszabadulni, és csak akkor lesz újra a Real edzője, ha garanciát kap, hogy a futballisták nem kérdőjelezik meg a tekintélyét.

