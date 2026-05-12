Mourinho világos választ adott a Real Madridról szóló kérdésre

Más okból, de a Braga sorsa is a Sporting kezében van: az idén többek között a Ferencváros kiejtésével El-elődöntőig jutott klub már biztosan negyedik helyen végez a bajnokságban, ami alapból Konferencialiga-indulást ér, ám ha a portugál kupadöntőt a Sporting nyeri a másodosztályú Torreense ellen, a Braga negyedik helye átminősül El-pozícióvá.

Mourinho a Real Madrid edzője lesz?

José Mourinho a Braga elleni meccs után kijelentette, hogy csapata győzelmet érdemelt – ebben ezúttal van valami a statisztikák alapján is:

kapura lövések: 24-5

kaput eltalált lövések: 8-2

várható gólok (xG): 3,18-0,21

Ugyanakkor a jövője kapcsán érdekes volt Mourinho azon kijelentése: nem akar belemenni a játékvezetői ténykedés elemzésébe, mert nem akarja eltiltással kezdeni a következő idényt.

A nagy kérdés persze, hogy hol kezdi meg Mourinho a 2026/27-es évadot: marad a Benficánál, ahová érvényes szerződés köti vagy visszatér a Real Madrid kispadjára?

Mourinho világosan kimondta: nem fognak belőle idő előtt választ kicsikarni a döntéséről.