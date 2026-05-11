Real MadridBarcelonaKylian MbappéÁlvaro Arbeloa

Arbeloa válaszolt a nagy kérdésre, miután Mbappé ismét össztűz alá került

Vasárnap este célba ért a Barcelona, amely a Real Madrid elleni 2-0-s győzelemmel biztosította be fennállása 29. bajnoki címét. A királyi gárda nem tanúsított különösebb ellenállást a meccsen, ettől függetlenül Álvaro Arbeloa minden szurkolót biztosított, ő sem elégedett ezzel a végkimenetellel. A Real Madrid vezetőedzője az ismét agyonkritizált Kylian Mbappéról is beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 10:44
Kylian Mbappé visszatérésére hiába vártak Spanyolországban Fotó: JOSE LUIS CONTRERAS Forrás: NurPhoto
Mi a helyzet Mbappéval?

A sajtótájékoztató egy pontján Kylian Mbappéról is kérdezték Arbeloát. A világbajnok csatár össztűz alá került az elmúlt időszakban. Először egy petíció útján a távozását követelte 70 millió drukker, mivel a francia futballista a felépülése alatt utazgatott, miközben társai fontos meccseket játszottak. A Barcelona elleni meccskeretbe sem került be, pedig a spanyol sajtó már a visszatérésével számolt be. Úgy tudni, sérültet jelentett, amikor megtudta, hogy mestere csak a kispadra nevezné.

Mbappé ehelyett a televíziós közvetítést nézte, és a Barcelona kétgólos vezetésénél jóhiszeműen a támogatásáról biztosította a Realt, de a szurkolók ezt sem vették jó néven, és egy spanyol újságíró sem, Tomás Roncero szerint Mbappé csak szórakozik velük.

Arbeloa viszont továbbra sem mondana rosszat a sztárról. Most is a védelmébe vette őt. – Két hét van hátra az idényből, figyelemmel követjük majd, hogyan alakul az állapota a problémái után, visszatérhet-e még. Szerettem volna, ha játszik, de nem volt tökéletes állapotban – magyarázta a tréner, hozzátéve, hogy az eredetileg a kezdőbe nevezett Dean Huijsen a bemelegítéskor gyengének érezte magát, ezért maradt ki végül, hiszen ezen a meccsen energiára volt szükségük.

Más kérdés, hogy ez sosem érkezett meg.

 

